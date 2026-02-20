Krompir paprikaš sa ćufticama: Zbog jednog dodatka biće bolji od svih koje ste dosad probali

Saznajte šta još osim ćuftica treba da dodate u ovaj krompir paprikaš da bi bio bolji od svih koje ste dosad probali. Garantovano ćete ga obožavati.

Izvor: Shutterstock

Krompir paprikaš sa ćufticama nudi više od običnog obroka. Pored ćuftica, ono što ga izdvaja od svih drugih koje ste probali je kisela zaprška koja daje posebnu osvežavajuću i blago kiselu notu svakom zalogaju.

Upravo zahvaljujući njoj, paprikaš postaje kremast i bogat, a svaki sastojak dobija novu dimenziju ukusa. Ovo je jelo idealno za porodične ručkove, svečanije prilike ili trenutke kada jednostavno želite da uživate u toploj, domaćoj hrani koja će vas ugrijati iznutra.

Osnovne informacije

Kuhinja: balkanska

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4-6 osoba

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 60 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za ćuftice:

500 g mljevenog mesa

1 rendirani crni luk

1 čaša prezli

1 belance

4-5 grančica peršuna

1 kašičica soli, crnog bibera, mljevene ljute paprike

Za paprikaš:

1 crni luk

3 srednja šargarepa

3 krompira

1 kašika putera

3-4 kašike ulja

1,5 kašika paradajz pirea

2 l vode

So i biber po ukusu

Za zapršku:

Sok od pola limuna

1 žumance

Priprema:

1. korak: Priprema ćuftica

U velikoj činiji pomiješajte mljeveno meso, rendirani luk, prezle, bjelance, sjeckani peršun i začine. Dobro izmijesite smjesu dok ne postane kompaktna. Formirajte male kuglice veličine oraha i uvaljajte ih u brašno. U galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je idealan za ove ćuftice.

2. korak: Dinstanje povrća

U velikoj šerpi zagrijte puter i ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i šargarepu i kratko ih propržite dok ne omekšaju. Zatim dodajte paradajz pire i kratko propržite da se razvije aroma.

3. korak: Dodavanje ćuftica

Dodajte vodu i pustite da provri oko 5 minuta. Nakon toga pažljivo ubacite ćuftice. Kuvajte ih dok ne počnu da omekšavaju i lagano se zapeču u sosu.

4. korak: Dodavanje krompira

Kada su ćuftice skoro gotove, dodajte iseckan krompir na kockice, so i biber. Kuvajte dok krompir ne omekša, ali da ne raspadne.

Dodatni savjeti: - Krompir sjecite na kocke približno iste veličine da bi se ravnomjerno skuvao. Ne miješajte previše dok se kuva da se ne raspadne. - Za kremastiji sos, do krompira možete da blago izgnječite prije vraćanja u šerpu.

5. korak: Kisela zaprška

U manjoj činiji umutite žumance i limunov sok, pa dodajte nekoliko kašika vrućeg sosa iz šerpe i miješajte da se temperira. Zatim pažljivo umiješajte zapršku u paprikaš i kuvajte još nekoliko minuta.

6. korak: Serviranje

Poslužite toplo, ukrašeno seckanim peršunom po želji. Savršeno sa slaže svježim hljebom ili domaćim lepinjama.