Saznajte šta još osim ćuftica treba da dodate u ovaj krompir paprikaš da bi bio bolji od svih koje ste dosad probali. Garantovano ćete ga obožavati.
Krompir paprikaš sa ćufticama nudi više od običnog obroka. Pored ćuftica, ono što ga izdvaja od svih drugih koje ste probali je kisela zaprška koja daje posebnu osvežavajuću i blago kiselu notu svakom zalogaju.
Upravo zahvaljujući njoj, paprikaš postaje kremast i bogat, a svaki sastojak dobija novu dimenziju ukusa. Ovo je jelo idealno za porodične ručkove, svečanije prilike ili trenutke kada jednostavno želite da uživate u toploj, domaćoj hrani koja će vas ugrijati iznutra.
Osnovne informacije
Kuhinja: balkanska
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 4-6 osoba
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja: 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 60 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za ćuftice:
- 500 g mljevenog mesa
- 1 rendirani crni luk
- 1 čaša prezli
- 1 belance
- 4-5 grančica peršuna
- 1 kašičica soli, crnog bibera, mljevene ljute paprike
Za paprikaš:
- 1 crni luk
- 3 srednja šargarepa
- 3 krompira
- 1 kašika putera
- 3-4 kašike ulja
- 1,5 kašika paradajz pirea
- 2 l vode
- So i biber po ukusu
Za zapršku:
- Sok od pola limuna
- 1 žumance
Priprema:
1. korak: Priprema ćuftica
U velikoj činiji pomiješajte mljeveno meso, rendirani luk, prezle, bjelance, sjeckani peršun i začine. Dobro izmijesite smjesu dok ne postane kompaktna. Formirajte male kuglice veličine oraha i uvaljajte ih u brašno. U galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je idealan za ove ćuftice.
Krompir paprikaš sa ćufticama: Zbog jednog dodatka biće bolji od svih koje ste dosad probali
2. korak: Dinstanje povrća
U velikoj šerpi zagrijte puter i ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i šargarepu i kratko ih propržite dok ne omekšaju. Zatim dodajte paradajz pire i kratko propržite da se razvije aroma.
3. korak: Dodavanje ćuftica
Dodajte vodu i pustite da provri oko 5 minuta. Nakon toga pažljivo ubacite ćuftice. Kuvajte ih dok ne počnu da omekšavaju i lagano se zapeču u sosu.
4. korak: Dodavanje krompira
Kada su ćuftice skoro gotove, dodajte iseckan krompir na kockice, so i biber. Kuvajte dok krompir ne omekša, ali da ne raspadne.
- Krompir sjecite na kocke približno iste veličine da bi se ravnomjerno skuvao. Ne miješajte previše dok se kuva da se ne raspadne.
- Za kremastiji sos, do krompira možete da blago izgnječite prije vraćanja u šerpu.
5. korak: Kisela zaprška
U manjoj činiji umutite žumance i limunov sok, pa dodajte nekoliko kašika vrućeg sosa iz šerpe i miješajte da se temperira. Zatim pažljivo umiješajte zapršku u paprikaš i kuvajte još nekoliko minuta.
6. korak: Serviranje
Poslužite toplo, ukrašeno seckanim peršunom po želji. Savršeno sa slaže svježim hljebom ili domaćim lepinjama.