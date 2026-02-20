logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krompir paprikaš sa ćufticama: Zbog jednog dodatka biće bolji od svih koje ste dosad probali

Krompir paprikaš sa ćufticama: Zbog jednog dodatka biće bolji od svih koje ste dosad probali

Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte šta još osim ćuftica treba da dodate u ovaj krompir paprikaš da bi bio bolji od svih koje ste dosad probali. Garantovano ćete ga obožavati.

Recept za krompir paprikaš sa ćufticama Izvor: Shutterstock

Krompir paprikaš sa ćufticama nudi više od običnog obroka. Pored ćuftica, ono što ga izdvaja od svih drugih koje ste probali je kisela zaprška koja daje posebnu osvežavajuću i blago kiselu notu svakom zalogaju.

Upravo zahvaljujući njoj, paprikaš postaje kremast i bogat, a svaki sastojak dobija novu dimenziju ukusa. Ovo je jelo idealno za porodične ručkove, svečanije prilike ili trenutke kada jednostavno želite da uživate u toploj, domaćoj hrani koja će vas ugrijati iznutra.

Osnovne informacije

Kuhinja: balkanska

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4-6 osoba

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 60 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za ćuftice:

  • 500 g mljevenog mesa
  • 1 rendirani crni luk
  • 1 čaša prezli
  • 1 belance
  • 4-5 grančica peršuna
  • 1 kašičica soli, crnog bibera, mljevene ljute paprike

  • Za paprikaš:

  • 1 crni luk
  • 3 srednja šargarepa
  • 3 krompira
  • 1 kašika putera
  • 3-4 kašike ulja
  • 1,5 kašika paradajz pirea
  • 2 l vode
  • So i biber po ukusu

  • Za zapršku:

  • Sok od pola limuna
  • 1 žumance

Priprema:

1. korak: Priprema ćuftica

U velikoj činiji pomiješajte mljeveno meso, rendirani luk, prezle, bjelance, sjeckani peršun i začine. Dobro izmijesite smjesu dok ne postane kompaktna. Formirajte male kuglice veličine oraha i uvaljajte ih u brašno. U galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je idealan za ove ćuftice.

2. korak: Dinstanje povrća

U velikoj šerpi zagrijte puter i ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i šargarepu i kratko ih propržite dok ne omekšaju. Zatim dodajte paradajz pire i kratko propržite da se razvije aroma.

3. korak: Dodavanje ćuftica

Dodajte vodu i pustite da provri oko 5 minuta. Nakon toga pažljivo ubacite ćuftice. Kuvajte ih dok ne počnu da omekšavaju i lagano se zapeču u sosu.

4. korak: Dodavanje krompira

Kada su ćuftice skoro gotove, dodajte iseckan krompir na kockice, so i biber. Kuvajte dok krompir ne omekša, ali da ne raspadne.

Dodatni savjeti:

- Krompir sjecite na kocke približno iste veličine da bi se ravnomjerno skuvao. Ne miješajte previše dok se kuva da se ne raspadne.

- Za kremastiji sos, do krompira  možete da blago izgnječite prije vraćanja u šerpu.

5. korak: Kisela zaprška

U manjoj činiji umutite žumance i limunov sok, pa dodajte nekoliko kašika vrućeg sosa iz šerpe i miješajte da se temperira. Zatim pažljivo umiješajte zapršku u paprikaš i kuvajte još nekoliko minuta.

6. korak: Serviranje

Poslužite toplo, ukrašeno seckanim peršunom po želji. Savršeno sa slaže svježim hljebom ili domaćim lepinjama.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA