Kako se pravilno koristi ljubičasti šampon? Ako ne djeluje, sigurno pravite neku od ove 3 greške

Ljubičasti šampon ne daje efekat? Saznajte 3 najčešće greške pri korišćenju zbog kojih plava kosa može dobiti neželjene tonove i postati suva.

Ljubičasti šampon pomaže u neutralisanju žutih tonova u plavoj kosi, ali samo ako se pravilno koristi.

Najčešće greške su predugo držanje, prečesta upotreba i nanošenje na dužinu kose.

Pravilna primjena omogućava očuvanje hladne nijanse bez isušivanja i oštećenja vlasi.

Svi koji imaju plavu kosu složiće se da je njeno održavanje prilično zahtjevno. Plava boja, bez obzira na nijansu, traži intenzivniju njegu i prilagođen pristup kako bi između odlazaka kod frizera izgledala što ljepše. Zato se često koriste proizvodi za održavanje boje koji se mogu primjenjivati kod kuće. Jedan od najpoznatijih svakako je ljubičasti šampon.

Čest problem kod plave kose je pojava žutih tonova koji postaju vidljivi ubrzo nakon farbanja. U salonu se oni mogu neutralisati prelivom, ali postoje i proizvodi za kućnu upotrebu koji pomažu da se boja održi, a jedan od najpopularnijih je upravo ljubičasti šampon. Namijenjen je plavim nijansama jer neutrališe tople tonove i vraća boji svježinu, ali je važno znati kako se pravilno koristi.

Ljubičasti šampon: 3 najčešće greške pri korišćenju

Da bi ljubičasti šampon dao pravi efekat, potrebno je znati nekoliko pravila kako se ne bi koristio pogrešno i napravio više štete nego koristi. Evo na šta treba obratiti pažnju.

Predugo stoji na kosi

U zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja kose, ljubičasti šampon se obično nakon pranja zadržava na kosi nekoliko minuta. Ovde ne važi pravilo „što duže, to bolje“, jer kosa može povući previše pigmenta i dobiti neželjenu nijansu. Duže držanje neće dati jači efekat, već samo povećava rizik od oštećenja i pogrešnog tona.

Prečesto korišćenje

Ljubičasti šampon nije potrebno koristiti pri svakom pranju. Dovoljno je nanijeti ga jednom u dvije nedjelje kako bi se održala svježina boje. Oni koji ga koriste češće mogu primjetiti da kosa dobija sivkast podton, naročito ako je vrlo svijetla ili porozna. Takođe, česta upotreba može isušiti kosu i učiniti je lomljivom, piše Fashion.hr

Nanošenje na dužinu kose

Šampon se, logično, nanosi na vlasište. Zato treba izbjegavati nanošenje ljubičastog šampona duž cijele kose kako se vlasi ne bi dodatno isušile. Dobar izbor je kombinacija ljubičastog šampona za teme i maske ili regeneratora koji se nanose na dužinu, kako bi se njegovali osjetljiviji vrhovi.

