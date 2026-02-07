Kako pročitati etiketu šampona? Prva tri sastojka su najvažnija, a jedna greška vas može koštati zdrave kose

Kako da pročitate etiketu šampona i prepoznate sastojke koji hidriraju, jačaju ili oštećuju kosu.

Prva tri sastojka na etiketi otkrivaju kakav je šampon zaista.

Sulfati, silikoni i alkohol mogu pomoći ili odmoći - zavisi od tipa kose.

Čitanje sastava štedi novac i čuva zdravlje kose.

Kupujemo šampon po mirisu, reklami ili preporuci frizerke, ali etiketa je zapravo najvažniji dio pakovanja. Na njoj piše da li će šampon hidrirati kosu, isušiti je, otežati teme ili izazvati perut. Razlika između dobre i loše kupovine često je samo u nekoliko sastojaka koje većina ljudi preskoči, jer djeluju komplikovano i "hemijski".

Istina je jednostavna - kosa ne reaguje na obećanja sa prednje strane bočice, već na sastav sa poleđine. Kada naučite da pročitate etiketu, više nikada nećete kupiti šampon koji vam ne odgovara.

Evo kako da je čitate kao profesionalac.

1. Prvo gledajte PRVA 3 sastojka (oni čine najveći dio formule)

Sastojci su na etiketi poređani po količini. To znači da ono što stoji na početku čini osnovu proizvoda, dok su sastojci na kraju prisutni u mnogo manjim količinama.

Ako su među prva tri:

Sodium Laureth Sulfate (SLES)

Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

To znači da je reč o šamponu koji snažno čisti i obilno peni. Takvi šamponi mogu biti dobri za povremeno dubinsko pranje, ali kod česte upotrebe mogu da isuše vlasi i iziritiraju teme.

Ako su na vrhu liste:

Aloe Vera

Glycerin

Panthenol

To ukazuje da je šampon fokusiran na hidrataciju i umirivanje tjemena, što je posebno važno kod suve, farbane ili osjetljive kose.

2. Sulfati – nisu uvijek loši, ali nisu za svakoga

Sulfati imaju lošu reputaciju, ali njihova uloga je pre svega da uklone nečistoće, višak sebuma i ostatke proizvoda za stilizovanje.

Dobri su za:

masno tjeme

kosu koja se brzo prlja

povremeno dubinsko pranje

Manje su dobri za:

suvu i lomljivu kosu

farbanu kosu (boja brže blijedi)

osjetljivo ili iritirano teme

Ako na bočici piše "sulfate-free", šampon je blaži i pogodniji za svakodnevnu upotrebu, ali možda neće temeljno očistiti jako masno tjeme.

Devojka sa sveže opranom kosom

3. Silikoni – daju trenutni sjaj, ali dugoročno mogu da opterete kosu

Silikoni se prepoznaju po završecima -cone, -conol, -siloxane (npr. Dimethicone). Oni oblažu dlaku, čine je glatkom i sjajnom na dodir.

To je razlog zašto kosa posle takvih šampona izgleda “kao sa reklame”. Međutim, problem nastaje kada se silikoni nagomilavaju, jer tada:

• kosa gubi volumen

• brže se masti

• djeluje teška i beživotna

Osobama sa tankom kosom bolje je da silikoni ne budu među prvim sastojcima.

4. Alkohol – da li isušuje ili neguje?

Ne znači svaki alkohol loše za kosu. Važno je koji je tip u pitanju.

Alcohol Denat., Ethanol – mogu isušiti vlasi i tjeme, posebno kod česte upotrebe.

Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol – takozvani "masni alkoholi" koji zapravo omekšavaju kosu i pomažu u zadržavanju vlage.

Razlika u samo jednoj riječi na etiketi može promeniti efekat šampona.

Crvenilo na temenu glave

5. Proteini – spas za oštećenu kosu, ali u mjeri

Kada je kosa hemijski tretirana, blajhana ili lomljiva, proteini pomažu da se struktura dlake privremeno ojača.

Tražite:

Keratin

Hydrolyzed Wheat Protein

Silk Protei

Međutim, previše proteina može učiniti kosu krutom i bez elastičnosti, pa je važno balansirati sa hidratantnim sastojcima.

6. Parfemi i boje – česti krivci za iritacije

Ako imate svrab, perut ili osetljivo teme, miris nije prednost već potencijalni problem. Veštački parfemi i boje često izazivaju reakcije, posebno kod osoba sa osjetljivom kožom.

Birajte šampone sa oznakama:

Fragrance-free

Hypoallergenic

Takvi proizvodi su blaži i smanjuju rizik od iritacije.

Perut u kosi

Zašto je sve ovo važno?

Jer pogrešan šampon može da izazove mnogo više od “lošeg dana za kosu”. Dugoročno, neodgovarajući sastav može dovesti do:

• pojačanog opadanja

• masnog ili, suprotno, previše suvog tjemena

• lomljenja vlasi

• gubitka sjaja

• iritacija i peruti

Prava njega počinje razumevanjem sastava, a ne dizajnom bočice.