Tri boje kose koje brišu godine s lica: Daju efekat prirodnog liftinga, a idealne su za žene preko 50 godina

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Koje nijanse kose podmlađuju lice poslije 50? Frizeri otkrivaju tri boje koje djeluju kao lifting i jednu koju bi trebalo izbjegavati.

Boja kose koja podmlađuje Izvor: Shutterstock

  • Prava nijansa kose poslije 50. može vizuelno omekšati crte lica i vratiti sjaj tenu.
  • Medeno plava, pepeljasto plava i cimet smeđa važe za najlaskavije tonove.
  • Intenzivna crna, bijela plava i neon crvena mogu naglasiti bore i umor.

U svakoj životnoj fazi, stil i boja kose su lična odluka, i u svijetu ljepote gotovo da nema pravila. Najvažnije je pronaći ton uz koji se osjećate samouvjereno, bilo da prihvatate prirodnu sijedu kosu ili birate tople, bogate nijanse.

Ipak, poslije 50. godine, kosa postaje moćan alat za vizuelno podmlađivanje lica. Prava nijansa može djelovati kao nevidljivi lifting - omekšati crte lica, prikriti umor i vratiti tenu sjaj. Stručnjaci ističu da godine nisu ograničenje, već prilika za sofisticiranije izbore.

1. Medeno plava – prirodni "filter" za lice

Medeno plava se smatra idealnom nijansom za zreliju dob. Zahvaljujući toplim zlatnim i jantarnim podtonovima, ova boja djeluje kao svjetlosni reflektor koji koži vraća blistavost. Za razliku od vrlo svijetlih plavih tonova, ne ispira lice, već mu daje mekoću. Posebno dobro pristaje ženama toplog ili maslinastog tena jer ublažava sivkasti ton kože koji se s godinama može pojaviti.

2. Pepeljasto plava – sofisticiran i "skup" izgled

Za ljubiteljke hladnijih tonova, pepeljasto plava simbol je moderne elegancije. Ova nijansa izgleda negovano i luksuzno, ali je ključno da se prilagodi tenu. Najbolje pristaje svijetloj ili neutralnoj puti. Frizeri savjetuju pramenove i dimenziju, jer jednolična pepeljasta može djelovati beživotno i vizuelno dodati godine.

3. Cimet smeđa – topla dubina bez oštrine

Mnoge žene izbjegavaju tamnije tonove, ali cimet smeđa je savršena sredina. Kombinuje dubinu čokolade sa toplim crvenkastim podtonovima, pa izgleda bogato, ali meko. Ova nijansa ne stvara oštar kontrast sa kožom i daje prirodan, luksuzan utisak. Idealna je za brinete koje žele suptilno osvježenje, piše Slobodna Dalmacija.

Boje koje mogu dodati godine

Stručnjaci upozoravaju da pojedine nijanse mogu naglasiti umor i bore:

  • Intenzivna crna – stvara jak kontrast i može istaći bore i podočnjake. Bolja opcija je tamnosmeđa (espreso).
  • Previše hladna, skoro bijela plava – može "isprati" ten i učiniti da lice izgleda umorno.
  • Vatreno crvena i neon tonovi – djeluju prenapadno i neprirodno; bolji izbor su prigušene bakarne nijanse.

