Od vraćenih kilometara do "maskiranja" oštećenja: Kako vas varaju prilikom kupovine automobila?

Saznajte istinu o tržištu polovnjaka na Balkanu. Stručnjak Matas Buzelis otkriva kako prevaranti brišu po 80.000 km i maskiraju udese. Naučite kako provjeriti auto prije kupovine.

Kupovina polovnog automobila na našim prostorima često podsjeća na hod po minskom polju. Dok prodavci na placevima i u oglasima nižu bajke o "babama koje su auto vozile samo trgovine", digitalni tragovi otkrivaju mnogo suroviju realnost.

Matas Buzelis, stručnjak za automobile iz kompanije carVertical, analizirao je milione izvještaja kako bi ogolio mehanizme prevara koji vladaju Balkanom. Na osnovu analize o istoriji vozila širom Evrope, jasno je da Balkan spada među rizičnije regije. Prvi problem koji se javlja je svakako vraćanje kilometraže.

"Tačni procenti variraju od zemlje do zemlje, ali trendovi su zabrinjavajući. U Rumuniji 7,5% provjerenih vozila ima vraćenu kilometražu, u Srbiji 4,1%, a u Hrvatskoj 2,2%“, kaže Buzelis za MONDO.

Ipak, kako ističe, problem je mnogo dublji od samih procenata. Kada se prevara dogodi, razmjere su ogromne. U prosjeku se skida i preko 80.000 hiljada kilometara.

"To nije samo broj na ekranu", upozorava Buzelis. "To je brisanje nekoliko godina teške upotrebe. Kupac nesvjesno dobija automobil sa istrošenim motorom i komponentama koje su na ivici otkazivanja, a plaća ga kao očuvan primjerak."

Zamka "ušminkanih" udesa: Šansa 50/50

Vraćanje kilometraže je samo vrh ledenog brijega, a daleko rasprostranjeniji problem je skrivena šteta. Procenti oštećenih automobila na balkanskom tržištu se vrte oko 50 odsto.

"To znači da se na nekim balkanskim tržištima kupci suočavaju sa šansom većom od 50/50 da kupe prethodno oštećen automobil. Često je ova šteta loše popravljena i nije prijavljena, što predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti novog vlasnika", ističe Buzelis.

Ključni faktor koji pokreće ove rizike je velika ovisnost o uvoznim polovnim automobilima.

Prema podacima, prevaranti najčešće ciljaju najtraženije i najcjenjenije automobile na tržištu polovnjaka, jer im upravo oni donose najveću zaradu kroz manipulacije.

"Prevaranti obično ciljaju automobile koji imaju veliku potražnju na sekundarnom tržištu i cijenjeni su zbog svoje percipirane pouzdanosti i prestiža. To znači da najrizičnija grupa uključuje popularne njemačke premium brendove. U svim evropskim zemljama uključenim u nedavnu studiju carVerticala, najčešće "klokovani" modeli bili su Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) i Volvo V70 (9,3%)", otkrio je Buzelis za naš portal.

Razlog je jednostavan. Vraćanje kilometara na ovim vozilima za desetine ili čak stotine hiljada kilometara može vještački povećati vrijednost automobila za nekoliko hiljada evra. To je finansijski najisplativija prevara.

"Ključno je naglasiti da nijedan brend nije imun. Otkrivamo prevare sa kilometražom u svemu, od premium SUV-ova do uobičajenih hečbekova ekonomske klase."

Buzelis naglašava da prevare postaju sve sofisticiranije. Danas su na sceni:

Kloniranje VIN-a : Ukradeno vozilo dobija identifikacioni broj (VIN) legalnog automobila iz druge države. Kupac rizikuje da ostane i bez novca i bez auta kada ga policija oduzme kao ukradenu imovinu.

: Ukradeno vozilo dobija identifikacioni broj (VIN) legalnog automobila iz druge države. Kupac rizikuje da ostane i bez novca i bez auta kada ga policija oduzme kao ukradenu imovinu. Prikrivena radna vozila: Vozila koja su radila kao taksi ili rent-a-car, nakon dubinskog čišćenja i „korigovanja“ sata, prodaju se kao privatno vlasništvo sa malo kilometara.

Servisna knjiga je prošlost

Vrijeme je da zaboravimo na papir. Buzelis je direktan - papirna servisna knjiga je danas više dio lokalnog folklora nego pouzdan dokaz.

"Lažni pečat se naruči online za par evra, a svi unosi se popune istom olovkom u jednom popodnevu. Umjesto da analizirate rukopis, gledajte digitalne zapise. Ako digitalni sistem kaže da je auto prije dvije godine na tehničkom pregledu u EU imao 220.000 km, on danas ne može imati 150.000 km."

Kloniranje automobila najopasnija prevara

Kloniranje automobila, gdje se identifikacioni broj vozila (VIN) sa legalnog, postojećeg vozila koristi na ukradenom ili nepopravljivo oštećenom, jedan je od najopasnijih oblika prevare.

"Iako nije toliko rasprostranjeno kao vraćanje kilometraže, to je zločin izuzetno visokog rizika. Kupac ne samo da gubi sav svoj novac kada se automobil otkrije, već može biti i pravno upleten u posjedovanje ukradene imovine. Jedini efikasan način da se zaštitite je temeljita provjera istorije vozila preko granica", kaže Buzelis.

Šta provjeriti prilikom kupovine

Vizuelni pregled je važan korak, ali često otkriva samo loše urađene, amaterske popravke. Ipak, postoje ključna područja za provjeru:

Razmaci između panela - pogledajte razmake između panela karoserije kao što su hauba, vrata i blatobrani. Trebali bi biti ravnomjerni i dosljedni. Neravnomjerni razmaci su veliki znak za uzbunu. Nedosljednosti u boji - pregledajte automobil na jakom dnevnom svjetlu iz različitih uglova. Potražite neusklađene nijanse boje ili teksture između panela. Šrafovi na panelima karoserije - provjerite šrafove koji pričvršćuju blatobrane i haubu. Ako je boja na njima oštećena ili izgrebana, to znači da je dio vjerovatno uklonjen ili zamijenjen. Ispod tepiha - podignite tepihe u prtljažniku i kabini da potražite tragove zavarivanja ili znakove deformacije. Korozija - ako je metal bio izložen, a zatim neprofesionalno popravljen, pogođeni dio će vjerovatno prije korozirati nego što se očekivalo.

“Međutim, moramo naglasiti: profesionalni prevaranti su majstori u skrivanju ovih znakova. Strukturna geometrija automobila može biti narušena nakon sudara, što je nevidljivo golim okom. Zračni jastuci mogu biti zamijenjeni lažnim. Zbog toga je vizuelna provjera samo prvi korak”, dodaje Buzelis.

Zaključak stručnjaka je jasan: Ne kupujte priču, već podatke. U eri digitalizacije, to je jedini način da vaš novi ljubimac na četiri točka ne postane vaša najveća finansijska rupa.

"Naš savjet broj jedan za kupovinu uvezenog automobila je ovo: Ne vjerujte pričama, vjerujte podacima. Priča prodavca o „njemačkom penzioneru koji je vozio samo do crkve nedjeljom“ je popularan mit, a ne činjenica. Jedina stvar koja pruža činjenice je nezavisni izvještaj o istoriji vozila", rekao je Buzelis i dodao:

"Stoga bi proces uvijek trebao biti: Provjerite VIN - čak i prije nego što odete da vidite automobil. Izvještaj će otkriti prošla oštećenja, pravu kilometražu i da li je automobil ukraden; Odvezite automobil na temeljitu probnu vožnju; Neka automobil pregleda pouzdani mehaničar sa dobrom reputacijom."

Budućnost tržišta polovnih automobila

Iako tehnologija i novi sigurnosni sistemi otežavaju prevare na tržištu polovnih automobila, problem i dalje nije u potpunosti riješen. Buzelis upozorava da će starija vozila i dalje biti meta prevaranata.

"Potpuno iskorjenjivanje prevara je skoro nemoguće - to je stalna igra mačke i miša gdje prevaranti uvijek traže nove rupe u zakonu. Međutim, tehnologija, posebno agregacija podataka, znatno otežava njihov rad. Uvijek će postojati neka vozila koja nisu otporna na 'klokovanje'. Čak i ako proizvođači otkriju način da naprave još sigurnije automobilske sisteme, veliki dio starijih polovnih automobila će na kraju pasti u ruke prevaranata. Koliko god bi donosioci odluka željeli da se riješe polovnih automobila, to u praksi nije moguće. Oni će uvijek imati veoma važnu ulogu na evropskom tržištu automobila", zaključio je Buzelis.