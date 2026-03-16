Top 5 najprodavanijih automobila svih vremena: Prvi na listi prodat u više od 50 miliona primjeraka

Lista najprodavanijih automobila u istoriji otkriva dominaciju japanskih i njemačkih proizvođača. Pogledajte koji modeli su prodati u desetinama miliona primjeraka.

Na listi pet najprodavanijih automobilasvih vremena našli su se modeli koji su obilježili čitave generacije vozača.

Interesantno je da među njima dominiraju japanski i njemački proizvođači, dok se na listi nalazi i jedan američki gigant. Svaki od ovih automobila osvojio je kupce zahvaljujući kombinaciji pouzdanosti, praktičnosti i prepoznatljivog dizajna.

Honda Civic

Honda Civic

Na petom mjestu nalazi se Honda Civic, jedan od najpoznatijih kompaktnih automobila na svijetu. Ovaj model se proizvodi još od 1972. godine i kroz decenije je stekao reputaciju izuzetno pouzdanog i ekonomičnog vozila.

Civic je poznat po velikom izboru verzija – od jednostavnih gradskih modela do sportskih varijanti poput Type R. Zahvaljujući pristupačnoj cijeni, maloj potrošnji i dugotrajnosti, ovaj automobil je osvojio vozače na gotovo svim kontinentima.

Do danas je prodato više od 24 miliona primjeraka, čime je Civic postao jedan od klasika automobilske industrije.

Volkswagen Buba

Volkswagen Buba je prodat u preko 21,5 miliona primeraka

Jedan od najprepoznatljivijih automobila u istoriji svakako je Volkswagen Buba. Proizvodnja ovog modela počela je 1938. godine, a završena tek 2003.

Njegov zaobljen oblik, jednostavna konstrukcija i izuzetna izdržljivost učinili su ga jednim od najvoljenijih automobila svih vremena. Buba je brzo postala simbol pristupačnog i pouzdanog vozila za široke mase.

Ukupno je proizvedeno oko 21,5 miliona primjeraka, a i danas ima status kultnog automobila među kolekcionarima i ljubiteljima oldtajmera.

Volkswagen Golf

Golf je prodat u preko 35 miliona primeraka

Treće mjesto zauzima Volkswagen Golf, koji se na tržištu pojavio 1974. godine kao nasljednik legendarne Bube.

Golf je tokom godina postao sinonim za kompaktnu klasu u Evropi, a vozači ga cijene zbog praktičnosti, komfora i napredne tehnologije. Dostupan je u velikom broju verzija – od ekonomičnih dizelaša do sportskih modela poput GTI i R.

Do sada je širom svijeta prodato više od 35 miliona primjeraka, što ga svrstava među najuspješnije evropske automobile u istoriji.

Ford F-serija

Ford F-150 je prodat u 40 miliona primeraka

Na drugom mjestu nalazi se Ford F-serija, legendarna linija pikap vozila koja dominira američkim tržištem još od 1948. godine.

Najpoznatiji model u porodici je F-150, koji je postao simbol američkog načina života i nezaobilazan izbor za rad, putovanja i svakodnevnu vožnju.

Ukupna prodaja ove serije premašila je 40 miliona primjeraka, što je čini jednim od najvećih komercijalnih uspjeha u istoriji automobilizma.

Toyota Corolla

Na samom vrhu liste nalazi se Toyota Corolla, automobil koji drži titulu najprodavanijeg modela na svijetu.

Toyota Corolla je najprodavaniji auto na svetu

Corolla se proizvodi još od 1966. godine, a kroz brojne generacije ostala je poznata po pouzdanosti, jednostavnom održavanju i dugom radnom veku.

Zahvaljujući praktičnosti i pristupačnoj cijeni, ovaj model je postao globalni favorit među vozačima. Do danas je prodato više od 50 miliona primjeraka, čime je Corolla postavila rekord koji je teško nadmašiti.