Kako Grci rashlađuju dom ako nemaju klimu? Jednostavan trik za koji ne morate da potrošite novac...

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Kada krenu ljetne vrućine, osnovna misija je kako rashladiti kuću. Mnogima naravno na pamet prvo pada klima uređaj, ali nema svaka kuća klimu i neko ne želi da je koristi, ili planira da uštedi struju. Kako onda rashladiti dom?

U Grčkoj, gdje se ljetne temperature kreću od 35-40 stepeni, godinama se koristi jednostavan trik koji može pomoći u ublažavanju vrućine. Sve što vam je potrebno za ovaj trik je nekoliko plastičnih flaša, voda i zamrzivač. Metoda je nevjerovatno jednostavna. Napunite flaše vodom do oko 80 procenata, a zatim ih stavite u zamrzivač preko noći. Sljedećeg dana, flaše, zamrznute u led, mogu poslužiti kao privremeni mini hladnjak. Najefikasnije je postaviti boce ispred ili iza ventilatora. Vazduh koji pokreće ventilator prelazi preko hladne površine, vraćajući se u prostoriju malo hladniji.

Kako trik djeluje

Metoda nije magija, već jednostavan fizički fenomen. Kada led počne da se topi, on apsorbuje toplotu iz svoje okoline. Tokom procesa, led apsorbuje energiju iz okolnog vazduha, tako da temperatura u njegovoj neposrednoj blizini zapravo može pasti. Prema riječima stručnjaka, pad temperature do 1-2 stepena može se osjetiti u neposrednoj okolini.

Važno je, međutim, znati da ova metoda nije čudotvorna. Jedna flaša zamrznute vode neće ohladiti cijeli stan, a nećete očekivati spektakularne rezultate u velikoj dnevnoj sobi. Metoda može biti korisnija u manjim prostorijama ili direktno blizu prostora za odmor.

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Vidi opis Trik koji Grci koriste da rashlade kuću: Bez klime i ne košta ništa, a brzo smanjuje sparinu jedro tenda trougao umesto suncobrana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

U većim prostorijama, korišćenje više boca odjednom može poboljšati efekat. Osjećaj hlađenja traje samo dok se led ne otopi, što je obično dva do tri sata. Takođe uvijek je dobra ideja postaviti činiju ili tanjir ispod flaša, jer proces topljenja proizvodi paru i kondenzaciju, koja lako može kapati na namještaj ili pod. Nema potrebe za mijenjanjem vode: odmrznute boce se jednostavno mogu vratiti u zamrzivač za sljedeću upotrebu.

Prevencija je barem jednako važna kao i hlađenje vašeg doma

Prema riječima stručnjaka, nijedan trik za hlađenje sam po sebi ne vrijedi mnogo ako sunce sija u stan punom snagom tokom dana. Najvažnije je spriječiti grijanje ujutru. Vrijedi spustiti roletne ili zatamniti prozore okrenute ka jugu i zapadu. i podesiti provjetravanje do zore ili kasno uveče. Na ovaj način, metoda zamrznute boce može pomoći mnogo efikasnije.