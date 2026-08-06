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Zašto Grci farbaju prozore i vrata u plavo? Ima važniju svrhu nego što mislite

Zašto Grci farbaju prozore i vrata u plavo? Ima važniju svrhu nego što mislite

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Plavi prozori i vrata, a kuća skroz bijela... To vas sigurno podsjeća na Grčku i nije samo stvar estetike, evo zašto to rade...

Zašto Grci farbaju prozore i vrata u plavo Izvor: Shutterstock

Kada pomislimo na Grčku i njena prelijepa ostrva, prvo pomislimo na divnu prirodu i more, ali u mislima se javljaju i bijele kuće sa plavim vratima, prozorima i kapcima. Ova kombinacija postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola Grčke, ali iza nje se krije više od običnog izbora boje.

Plava boja nekada nije bila samo ukras

Na mnogim grčkim ostrvima, posebno na Kikladima, plava boja je tradicionalno korišćena jer je bila lako dostupna i jeftina. Mješavina kreča i plavog pigmenta, poznata kao „loulaki“, koristila se za farbanje drvenih dijelova kuće, poput vrata i prozorskih kapaka. Bijela boja na zidovima dolazila je od kreča, koji je bio pristupačan materijal i koristio se vijekovima.

Plava je imala i praktičnu ulogu

Osim estetike, plavi detalji su pomagali da kuće izgledaju svježije i čistije. Svijetle boje, naročito bijela, odbijaju veliki dio sunčeve toplote, što je bilo veoma važno u toploj mediteranskoj klimi. Plava boja je, osim toga, bila povezana sa morem i stvarala je osjećaj mira i povezanosti sa prirodom.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju grčke plavo-bijele kuće!

Postoji i simbolično značenje

U grčkoj tradiciji plava boja se često povezuje sa morem i nebom, zaštitom od negativne energije, spokojem i harmonijom. Na grčkoj zastavi dominiraju plava i bijela. Zbog toga je postala prirodan izbor za domove koji su okruženi Egejskim morem.

Nisu svuda prozori u Grčkoj plavi

Iako danas turisti najčešće vezuju Grčku za bijele kuće sa plavim detaljima, ova kombinacija nije karakteristična za cijelu zemlju. Na mnogim ostrvima i u kontinentalnoj Grčkoj tradicionalne kuće imaju drugačije boje,od kamenih fasada do toplih zemljanih tonova.

Zanimljivo je da je tokom 20. vijeka upravo kombinacija bijele i plave postala svojevrsni zaštitni znak grčkog turizma, pa se danas često koristi i u novogradnji kako bi se sačuvao prepoznatljiv mediteranski izgled. Dakle, plava vrata i prozori nisu samo romantičan detalj za fotografije, iza njih stoje istorija, klima, dostupni materijali i vijekovi tradicije.

(Lepa i srećna/Mondo)

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