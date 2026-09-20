Kako se zauvijek riješiti bubašvaba u kući: Od prvih znakova do potpunog uništenja

Bubašvabe se često skrivaju u prostoru ispod sudopere i lavaboa, gdje prolaze vodovodne cijevi, kao i u dubokim uglovima kuhinjskih elemenata ili iza labavih podnih lajsni koje su se odvojile od zida.

Izvor: Shutterstock

Niko ne želi da ih vidi u svom domu, ali bubašvabesu čest problem sa kojim se suočavaju mnoga domaćinstva, bez obzira na to koliko se prostor detaljno čisti. Ovi insekti u stanove najčešće ulaze spolja, kroz ventilacione otvore, pukotine u zidovima ili kroz cijevi iz drugih stanova.

Privlači ih prije svega stalni izvor vlage, jer bez vode ne mogu da prežive duže od nekoliko dana. Pored vode, privlače ih i skriveni izvori hrane koje često previđamo, kao što su mrvice iza tostera, nakupljena masnoća na filteru aspiratora, otvorene kesice sa hranom u špajzu, pa čak i ljepak na kartonskim kutijama i starom papiru.

U domaćinstvu bubašvabe najradije biraju mračna, topla i skrivena mjesta. Najviše ih ima u kuhinji i kupatilu, i to iza bijele tehnike poput frižidera, šporeta i mašine za pranje sudova, jer motori ovih uređaja emituju toplotu. Takođe se često skrivaju u prostoru ispod sudopere i lavaboa, gdje prolaze vodovodne cijevi, kao i u dubokim uglovima kuhinjskih elemenata ili iza labavih podnih lajsni koje su se odvojile od zida.

Pošto izbjegavaju svjetlost i kreću se uglavnom noću, problem možete imati nedjeljama prije nego što zapravo ugledate prvu živu bubašvabu. Prisustvo ovih insekata možete prepoznati po sitnim crnim tragovima koji izgledaju kao zrnca mljevene kafe ili crnog bibera, a najčešće se pojavljuju u uglovima fioka i na šarkama kuhinjskih ormarića. Drugi jasan znak su male, duguljaste čaurice tamnobraon boje u kojima ženke ostavljaju jaja. Ako je broj insekata u stanu postao veliki, u prostoriji se može osjetiti i specifičan, težak i ustajao miris koji ne nestaje ni nakon luftiranja.

bubasvabe

Izvor: Shutterstock

Da biste ih se trajno riješili, morate da im presijecate puteve i uskratite ono bez čega ne mogu. Najprije silikonom ili gipsom dobro zatvorite sve pukotine oko vodovodnih i kanalizacionih cijevi, a na ventilacione otvore stavite guste mrežice. Svake večeri prije spavanja obrišite sudoperu tako da ostane potpuno suva, a svu hranu sklonite u hermetičke posude.

Kartonske kutije od dostava i paketa nemojte čuvati u stanu, već ih bacite odmah. Kada birate sredstvo za borbu protiv njih, preskočite agresivne sprejeve koji samo rastjeruju insekte i pune vazduh hemikalijama. Umjesto toga, nanesite namjenski gel protiv bubašvaba u vidu sitnih tačkica na skrivena mjesta. Insekti će sami odnijeti gel u gnijezdo i tako ćete efikasno eliminisati cijelu koloniju.

Ako želite da preventivno zaštitite dom, pomoći će vam prirodna sredstva čiji intenzivan miris bubašvabe ne podnose.

Eterično ulje nane radi kao odličan prirodni repelent – pomiješajte vodu i desetak kapi ovog ulja u bočici sa raspršivačem, pa poprskajte oko pragova, prozora i cijevi. Suvi lovorov list takođe daje sjajne rezultate; dovoljno je da ga izmrvite i stavite u uglove polica u špajzu. Na kraju, kada brišete podove, dodajte u vodu malo iscijeđenog limuna. To stvara prirodnu citrusnu barijeru i neutrališe mirisne tragove koje insekti ostavljaju dok se kreću kroz prostor.

(Lepa i srećna/Mondo)