Gdje u kući držite mobilni telefon? Test otkriva jeste li spontani, uvijek spremni ili distancirani

Mobilni telefon postao je sastavni dio nas. Kada dođemo kući, mobilni je ili na punjenju, ili u ćebetu, ili među ključevima - ovaj test može da kaže nešto više o osobi prema tome gdje drži mobilni.

Izvor: Printscreen/mixnews.lv

Mobilni je odavno mnogo više od sredstva za komunikaciju. U njemu su naše poruke, fotografije, obaveze, planovi i lični podaci. Zato možda nije slučajno ni mjesto na koje ga spuštamo kada dođemo kući, a baš o tome govori test ličnosti.

Neko ga uvijek ostavlja na istom mjestu, neko ga baca na sofu, neko ga odmah stavlja na punjač, dok drugi vole da ga sklone od pogleda. Upravo taj izbor može mnogo toga da kaže o vašoj ličnosti.

Inače, s naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Pogledajte 9 opcija i izaberite onu koja najviše odgovara vašoj navici. Nemojte razmišljati gdje ste mobilni ostavili danas – već gdje ga najčešće odlažete kod kuće.

1. Mobilni je uvijek na istom mjestu

Volite red, predvidljivost i jasna pravila. Prija vam kada svaka stvar ima svoje mjesto, a isto očekujete i od odnosa sa ljudima.

S druge strane, promjene plana mogu vas lako izbaciti iz ravnoteže. Ponekad nije loše pustiti stvari da se odvijaju spontano.

2. Mobilni je licem nadole pored kreveta

Važno vam je da sami odlučujete kada ste dostupni. Mobilni je blizu, ali obavještenja nisu stalno pred vašim očima.

Prija vam distanca od spoljnog svijeta, ali pazite da povlačenje ne postane način izbjegavanja razgovora koji vam nisu prijatni.

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3. Mobilni je uvijek na punjaču

Volite da budete spremni unaprijed. Ne čekate posljednji trenutak i radije rješavate stvari prije nego što postanu problem.

Ipak, ne može se sve isplanirati. Ponekad je važnije vjerovati sebi i znati da ćete se snaći kada nešto krene drugačije od očekivanog.

4. Mobilni završi na sofi ili fotelji

Red vam nije najvažnija stvar na svijetu. Spontani ste, fleksibilni i ne opterećujete se time gdje će šta završiti.

To je lijepo dok ne počnete da zaboravljate obaveze, dogovore ili stvari koje ste negdje ostavili. Malo organizacije ponekad mnogo znači.

5. Mobilni je pored ključeva i novčanika

Volite praktičnost. Najvažnije stvari držite zajedno kako ne biste gubili vrijeme tražeći ih. Slično je i u odnosima – prija vam kada znate na čemu ste. Ipak, život ne može uvijek da se odvija po poznatom scenariju, pa pokušajte da se ne plašite neizvjesnosti.

6. Mobilni je u fioci ili sklonjen od pogleda

Privatnost vam je važna. Kada želite mir, umete da napravite distancu od poruka, poziva i obavještenja. To je zdrava navika sve dok granice ne postanu zidovi. Nije svaka poruka smetnja i nije svaki kontakt opterećenje.

7. Mobilni je na knjigama ili svesci

Volite da su vam informacije, ideje i obaveze nadohvat ruke. Vjerovatno više cijenite sadržajne razgovore nego praznu priču.

Ali ako su mobilni, knjige, posao i obaveze stalno oko vas, možda vam je teško da se potpuno isključite. I odmor je obavezan dio dana.

8. Mobilni je na kuhinjskom stolu ili radnoj površini

Mobilni je za vas prije svega koristan alat. Treba da bude pri ruci, ali nema potrebe da mu stalno posvećujete pažnju.

Vjerovatno umete da napravite ravnotežu između komunikacije i sopstvenog života. Samo nemojte dozvoliti da "biti dostupan“ postane obaveza da morate odmah svima da odgovorite.

9. Mobilni je među jastucima i ćebetom

Mobilni je dio vašeg prostora za odmor, opuštanje i bliskost. Vjerovatno vam prijaju poznati rituali i komunikacija sa ljudima koje volite. Ali upravo zato lako može da vam se dogodi da provjeravate poruke, vijesti ili društvene mreže i onda kada ste riješili da se odmorite.

Ponekad je najbolji način da se zaista opustite jednostavan: spustite mobilni i dozvolite sebi da neko vrijeme budete nedostupni.