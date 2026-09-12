Da li ste spremni da kršite pravila? Test otkriva jeste li skloni riziku ili uvijek igrate na sigurno

Izaberite kockicu i saznajte da li ste spremni da kršite pravila, to jest volite li da se kockate sa životom.

Izvor: Printscreen/mixnews.lv

Mali detalj u društvenoj igri ponekad može biti iskreniji od bilo kog direktnog pitanja. Ovaj test ličnosti otkriva koliko ste spremni da prekršite pravila kada ulog postane visok - i gdje se nalazi vaša lična granica između strasti, rizika i principa.

Ovdje nema tačnih ili pogrešnih odgovora. Pogledajte devet kockica i izaberite onu koja vam prva privuče pažnju, bez mnogo razmišljanja. Upravo taj spontani izbor smatrajte svojim odgovorom.

Inače, s naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih mehanizama ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Svaka kockica predstavlja drugačiji odnos prema pravilima - od strogog pridržavanja do spremnosti da se rizikuje kada procijenite da je trenutak pravi.

Izvor: Printscreen/mixnews.lv

1. Klasična bijela kockica

Ako ste izabrali klasičnu bijelu kockicu, pravila su vam važna čak i kada biste njihovim kršenjem mogli da pobijedite. Za vas je fer-plej način da poštujete i sebe i druge.

Ljudi vam zbog toga lako vjeruju. Ipak, zapamtite da nije svako odstupanje od pravila izdaja sopstvenih principa.

Vaša glavna osobina: integritet.

2. Crvena kockica

Crvena kockica privlači one koji se ne plaše velikog rizika kada procijene da nagrada vrijedi. Umjesto sigurnog puta, ponekad birate onaj koji obećava mnogo više.

Takva hrabrost može donijeti velike pobjede, ali ponekad vrijedi zastati i zapitati se: da li je ovo hrabrost ili tvrdoglavost?

Vaša glavna osobina: smjelost.

3. Drvena kockica

Ako ste izabrali drvenu kockicu, spremni ste da ponekad pređete granicu zbog ljudi koji su vam važni. Lična korist vas ne pokreće toliko koliko potreba da zaštitite ili podržite nekoga svog.

Lojalnost vam je veoma važna. Samo nemojte dozvoliti da zbog drugih stalno zaboravljate na sopstvene potrebe.

Vaša glavna osobina: lojalnost.

4. Prozirna staklena kockica

Ako vas je privukla prozirna kockica, vjerovatno volite da svaki potez dobro promislite. Ne reagujete impulsivno — prvo sagledate situaciju, a onda birate najbolju strategiju.

Umijećete da pronađete zaobilazni put kada je potrebno, ali vam direktnost ponekad može donijeti isti rezultat uz mnogo manje komplikacija.

Vaša glavna osobina: proračunatost.

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Vidi opis Da li ste spremni da kršite pravila? Test otkriva jeste li skloni riziku ili uvijek igrate na sigurno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Sensa / Canva Br. slika: 15 15 / 15 AD

5. Metalna kockica

Metalnu kockicu biraju oni kojima je osjećaj za pravdu veoma važan. Ako smatrate da su pravila nepravedna, nećete ih poštovati samo zato što postoje.

Spremni ste da se borite za ono što smatrate ispravnim. Ali ponekad se zapitajte: da li je pravilo zaista nepravedno ili vam se samo ne dopada ishod?

Vaša glavna osobina: snažan osjećaj za pravdu.

6. Plišana kockica

Ako ste izabrali mekanu, plišanu kockicu, vjerovatno ste osoba koja se uglavnom drži pravila. Ipak, negdje duboko u sebi možda pomalo zavidite onima koji umiju da ih prekrše bez mnogo razmišljanja.

Pouzdani ste i predvidivi na najbolji mogući način. A malo bezazlenog odstupanja od rutine ponekad nikome ne škodi.

Vaša glavna osobina: odgovornost.

7. Svjetleća LED kockica

Ako vam je pažnju privukla svjetleća kockica, uzbuđenje vam je možda važnije od same nagrade. Volite situacije u kojima se nešto događa, a posebno ako ima publike koja sve to prati.

Umijete da budete osoba koju drugi primijete čim se pojavi u prostoriji. Samo pazite da potreba za pažnjom ne postane važnija od samog iskustva.

Vaša glavna osobina: upečatljivost.

8. Stara, izgrebana kockica

Ako ste izabrali staru kockicu, vjerovatno vjerujete iskustvu više nego pravilima na papiru. Ako je nešto jednom funkcionisalo, nećete to lako odbaciti.

Iskustvo vam daje sigurnost i samopouzdanje, ali svijet se mijenja. Ponekad je dobro provjeriti da li je stara strategija još uvijek najbolja.

Vaša glavna osobina: iskustvo i snalažljivost.

9. Pastelna keramička kockica

Ako vam je pažnju privukla pastelna kockica, vjerovatno umijete da pomislite na prečicu, ali vas savjest uglavnom zaustavi prije nego što je zaista napravite.

Imate snažan unutrašnji osjećaj za ono što je ispravno i teško vam je da ga potpuno ignorišete. Ipak, sama pomisao da prekršite pravilo ne znači da ste loša osoba — svi ponekad poželimo lakši put.

Vaša glavna osobina: samodisciplina.