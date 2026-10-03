Kometa 3I/ATLAS, tek treći potvrđeni objekat iz međuzvjezdanog prostora koji je prošao kroz naš Sunčev sistem, nastavlja da fascinira naučnu zajednicu.

Izvor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Međuzvjezdana kometa 3I/ATLAS nastavlja da iznenađuje astronome. Nova posmatranja otkrila su neobičan hemijski sastav njenog repa, dok pojedini modeli ukazuju da bi mogla biti stara čak 12 milijardi godina.

Riječ je o tek trećem potvrđenom međuzvjezdanom objektu koji je prošao kroz naš Sunčev sistem, nakon 1I/'Oumuamua i 2I/Borisov. Za razliku od svojih prethodnika, 3I/ATLAS je prilično svijetla i aktivna kometa, što astronomima omogućava mnogo detaljnije proučavanje njenog sastava.

Sada su nova posmatranja teleskopom William Herschel pokazala su da je njen rep neuobičajeno bogat molekularnim azotom.

Koristeći spektrograf WEAVE, istraživači su istovremeno otkrili pet vrsta naelektrisanih čestica: N₂⁺, CO⁺, CO₂⁺, H₂O⁺ i CH⁺. Takva kombinacija do sada nije zabilježena kod nijednog međuzvjezdanog objekta.

Kometa nastala u ekstremnoj hladnoći

Posebno je važan odnos molekularnog azota i ugljen-monoksida. Na osnovu njega astronomi procjenjuju da je 3I/ATLAS nastala na temperaturi nižoj od -240°C, svega tridesetak stepeni iznad apsolutne nule.

Takav hemijski sastav ukazuje da se kometa formirala daleko od svjetlosti svoje matične zvijezde. Iz kog planetarnog sistema je stigla za sada nije moguće utvrditi.

Još jedno iznenađenje donijela su posmatranja radio-teleskopom ALMA. Astronomi su otkrili izuzetno visok odnos metanola i cijanovodonika, koji je u dvije serije mjerenja dostizao približno 124 i 79.

Vidi opis Međuzvjezdana kometa 3I/ATLAS nastavlja da iznenađuje naučnike: U njenom repu pronašli nešto neobično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NASA / Southwest Research Institute Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NASA / Goddard / SwRI / JHU-APL Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NASA / Goddard / LASP / CU Boulder Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: NASA / SPHEREx Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: NASA / PUNCH Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Lowell Observatory / Qicheng Zhang Br. slika: 7 7 / 7

Emisija metanola dodatno se povećavala kako se kometa približavala Suncu. Njegova raspodjela ukazuje da bi dodatni izvor mogle biti zagrijane čestice leda oko jezgra, mada istraživači ne isključuju ni uobičajenu sublimaciju sa njegove površine.

Možda je stara čak 12 milijardi godina

Druga mjerenja dodatno ukazuju na veoma hladno i drevno porijeklo komete. James Webb svemirski teleskop otkrio je neuobičajene odnose izotopa ugljenika i vodonika, dok je ALMA zabilježila izuzetno visok udio deuterijuma u vodi.

Modeli galaktičke hemijske evolucije na osnovu tih podataka sugerišu da je kometa 3I/ATLAS možda nastala prije čak 12 milijardi godina.

Upravo zbog toga njen hemijski sastav predstavlja svojevrsnu "vremensku kapsulu", jer je materijal koji astronomi danas analiziraju mogao nastati milijardama godina prije nego što je formiran Sunčev sistem.

Za razliku od 1I/'Oumuamua i 2I/Borisov, 3I/ATLAS omogućila je astronomima da dobiju kompletne spektre gasa, prašine i jona. Pošto će nakon prolaska kroz Sunčev sistem nastaviti u međuzvjezdani prostor, ovi podaci predstavljaju rijetku priliku da direktno proučimo materijal nastao u drugom dijelu Mliječnog puta i uslove u kojima se formiraju drugi planetarni sistemi.

(Smartlife/Mondo)