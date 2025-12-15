Samo ove nedjelje i nikad više: Evo kada će misteriozna kometa biti najbliža Zemlji

Kometa 3I/Atlas približiće se ove nedelje Zemlji na 269 miliona kilometara, pre nego što se zauvek vrati u dubine međuzvezdanog prostora.
Međuzvjezdana kometa 3I/Atlas, misteriozni posjetilac iz dubokog svemira, približava se tački najmanje udaljenosti od Zemlje, prije nego što nastavi svoj put i zauvijek napusti naš solarni sistem.
Otkrivena tokom leta, kometa 3I/Atlas u petak će se naći na udaljenosti od 269 miliona kilometara od Zemlje.
NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procjenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara. Ona na nebu blijedi dok prolazi, pa je sada vreme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa.
Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru - na 53 miliona kilometara.
Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvezdanog prostora i nikada se neće vratiti, rekao je Pol Čodas, direktor NASA-inog Centra za proučavanje objekata blizu Zemlje.
Međuzvezdane komete kakva je najnovija, 3I/Atlas, potiču iz zvezdanih sistema na drugim mjestima u Mlečnom putu, dok domaće komete poput Halejeve potiču sa ledenih oboda Sunčevog sistema.
To je tek treći poznati međuzvezdani objekat koji je prošao kroz Sunčev sistem. Teleskop na Havajima je prvog potvrđenog međuzvjezdanog posjetioca Sunčevog sistema otkrio 2017. godine, dve godine kasnije astronom amater s Krima je uočio drugu međuzvezdanu kometu, a najnoviju kometu, 3I/Atlas koja sada prolazi kraj Zemlje, teleskop NASA-e Atlas u Čileu je uočio jula ove godine.
Naučnici smatraju da je ta kometa, bezopasna za Zemlju, možda nastala u zvjezdanom sistemu mnogo starijem od Sunčevog, što je čini primamljivom metom za osmatranje i analiziranje.
Izvor:N1info