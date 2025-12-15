logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samo ove nedjelje i nikad više: Evo kada će misteriozna kometa biti najbliža Zemlji

Samo ove nedjelje i nikad više: Evo kada će misteriozna kometa biti najbliža Zemlji

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Kometa 3I/Atlas približiće se ove nedelje Zemlji na 269 miliona kilometara, pre nego što se zauvek vrati u dubine međuzvezdanog prostora.

Kometa 3I/Atlas blizu Zemlje Izvor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Međuzvjezdana kometa 3I/Atlas, misteriozni posjetilac iz dubokog svemira, približava se tački najmanje udaljenosti od Zemlje, prije nego što nastavi svoj put i zauvijek napusti naš solarni sistem.

Otkrivena tokom leta, kometa 3I/Atlas u petak će se naći na udaljenosti od 269 miliona kilometara od Zemlje.

NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procjenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara. Ona na nebu blijedi dok prolazi, pa je sada vreme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa.

Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru - na 53 miliona kilometara.

Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvezdanog prostora i nikada se neće vratiti, rekao je Pol Čodas, direktor NASA-inog Centra za proučavanje objekata blizu Zemlje.

Međuzvezdane komete kakva je najnovija, 3I/Atlas, potiču iz zvezdanih sistema na drugim mjestima u Mlečnom putu, dok domaće komete poput Halejeve potiču sa ledenih oboda Sunčevog sistema.

To je tek treći poznati međuzvezdani objekat koji je prošao kroz Sunčev sistem. Teleskop na Havajima je prvog potvrđenog međuzvjezdanog posjetioca Sunčevog sistema otkrio 2017. godine, dve godine kasnije astronom amater s Krima je uočio drugu međuzvezdanu kometu, a najnoviju kometu, 3I/Atlas koja sada prolazi kraj Zemlje, teleskop NASA-e Atlas u Čileu je uočio jula ove godine.

Naučnici smatraju da je ta kometa, bezopasna za Zemlju, možda nastala u zvjezdanom sistemu mnogo starijem od Sunčevog, što je čini primamljivom metom za osmatranje i analiziranje.

Izvor:N1info

Možda će vas zanimati

Tagovi

kometa Zemlja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA