Kometa ili svemirski brod, šta je ATLAS? Naučnici dali objašnjenje

Međuzvjezdana kometa 3I/ATLAS izazvala je raspravu među naučnicima, ali i teorije da bi mogla da bude vanzemaljski brod, iako nova posmatranja ukazuju da je riječ o prirodnom objektu.

Izvor: David Rankin/Catalina Sky Survey

Kometa iz drugog zvjezdanog sistema izazvala je nagađanja da je zapravo riječ o svemirskom brodu vanzemaljskog porijekla.

Kometa 3I/ATLAS, otkrivena je ovog ljeta i izazvala je veliko interesovanje jer izgleda da je interstelarna jer je stigla je do nas iz nekog drugog zvjezdanog sistema. To je tek treći poznati posjetilac te vrste, a ovog puta naučnici su uspjeli da prate njen put i detaljno prouče njene karakteristike.

Međutim, neki su sugerisali da proračuni njenog kretanja pokazuju kako bi kometa mogla biti vještačkog porijekla, odnosno svemirski brod koji potiče odvanzemaljske civilizacije. Profesor Avi Loeb sa Harvarda tvrdi da se kometa kreće na način koji može ukazivati na to da izvodi manevre dok prolazi kroz Sunčev sistem.

Izvor: ATLAS / Univerity of Hawaii / NASA

Profesor Loeb i ranije je iznosio slične tvrdnje, naročito o objektu ʻOumuamua, prvoj interstelarnoj kometi otkrivenoj 2017. godine. Ovog puta ponovio je pretpostavku svog kolege da bi promjene u kretanju komete mogle značiti da je riječ o svemirskoj letjelici koja usporava s namjerom da pronađe stabilnu orbitu između Marsa i Jupitera.

Najviše pažnje privukao je fenomen tzv. „anti-repa” repa koji, za razliku od uobičajenog, pokazuje u pravcu u kojem se kometa kreće, a ne iza nje. Iako je to neuobičajeno, nije nepoznato u astronomiji. Naučnici se nadaju da bi proučavanje ovog efekta moglo pomoći da se bolje razumiju komete interstelarnog porijekla.

Profesor Loeb nije izričito tvrdio da je u pitanju vanzemaljski brod, već je samo rekao da je „moguće“, bez dodatnih dokaza koji bi to potkrijepili. Ipak, brojni mediji su njegove riječi prenijeli senzacionalistički, tvrdeći da bi kometa Atlas mogla biti svemirski brod iz drugog svijeta, što je izazvalo negodovanje među drugim naučnicima.

Izvor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

„Uprkos tvrdnjama da bi 3I/ATLAS mogla biti vanzemaljska letjelica, sve više posmatranja potvrđuje da je to prirodna kometa, a ne sonda iz udaljenog dijela Mliječnog puta“, rekao je Mark Noris, viši predavač astronomije na Univerzitetu u Lankaširu. On je dodao da kometa ima neobične osobine, ali ništa što bi ukazivalo na vještačko porijeklo.

„Da budem jasan, uprkos besmislicama koje kruže internetom, kometa 3I/ATLAS jeste kometa, sastavljena od ugljen-dioksida, ledenih naslaga vode i drugih materijala“, napisao je Noris na mreži X (bivšem Tviteru). „Potpuno je prirodnog porijekla, njena orbita je očekivana i jednostavno će obići Sunce, a zatim ponovo nestati u dubinama galaksije.“

„Ako jednog dana u dalekoj budućnosti naiđe na neki drugi naseljeni sistem, nadam se da će tamošnja bića biti razumnija od nas i umjeti da je cijene onakvu kakva jeste - posjetilac iz daleke galaksije, netaknuti komad stijene i leda koji je nastao oko možda odavno ugašene zvijezde prije milijardi godina, udaljen svjetlosnim godinama od nas, samo u prolazu. Zar to samo po sebi nije dovoljno čudesno?“

(Nova/Mondo)