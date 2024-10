"Kometa vijeka" zasjala na nebu iznad BiH (FOTO)

"Kometu vijeka", koja nije viđena od kamenog doba večeras su imali priliku da vide građani BiH i regiona.

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Svjedoci jednog od fenomena koji se ne viđa tako često bili su građani Sarajeva, a kometu su fotografisali i građani Bora (Srbija) i Zadra (Hrvatska).

“Na noćnom nebu se večeras mogla primijetiti kometa službenog naziva C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, ono što je interesantno za nju jeste i to da je nedavno otkrivena. Kometa je 27. septembra uspješno stigla do perihela, odnosno svoje najbliže tačke Suncu na orbitalnoj putanji oko matične zvijezde te je bila vidljiva za one na južnoj hemisferi u septembru i početkom oktobra”, prenosi Klix.

Nakon toga, kometa je vidljivija onima na sjevernoj hemisferi i tako će ostati sve do početka novembra.

"Iako su naučnici pretpostavljali da će se kometa u svom najbližem prolasku pored Sunca 27. septembra raspasti, ona je ovaj prolaz preživjela manje-više netaknuta te je nastavila svoj put", naveli su iz NASA.

Kako je saopšteno iz NASA, ovaj period ujedno znači i to da je prvi put dokumentovan njen prelet Zemlje.

"Sa svojom orbitom od 80.000 godina, kometa je posljednji put viđena sa Zemlje još u doba neandertalaca", objasnili su iz NASA, prenosi Klix.

Kometu su prvi put 9. januara 2023. godine otkrili astronomi iz opservatorije Tsuschinshan iz kineskog grada Nanjinga. U međuvremenu, njeno kretanje potvrdio je i sistem ATLAS na Havajima, nakon čega su joj naučnici počeli posvećivati veću pažnju.

Kada je riječ o njenoj budućnosti, iz NASA su naveli kako se ona najvjerovatnije neće približiti planetarnim divovima Sunčevog sistema te da bi na kraju mogla biti i izbačena iz sistema zbog gravitacionih uticaja i slabe veze sa Suncem.

"Davno sam naučio da se ne kockamo s kometama. Moraćemo da sačekamo i vidimo", rekao je NASA-in astronom Bill Cooke.

