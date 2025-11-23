logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spektakularan pogled na međuzvjezdanog posjetioca: NASA objavila nove slike misteriozne komete

Spektakularan pogled na međuzvjezdanog posjetioca: NASA objavila nove slike misteriozne komete

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Pogledajte najnovije slike slike 3I/ATLAS komete iz međuzvezdanog prostora, koja prolazi kroz naš solarni sistem bez ikakve opasnosti po Zemlju.

NASA objavila nove slike misteriozne komete Izvor: DCStockPhotography / Shutterstock, NASA / SPHEREx

Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) objavila je nove slike međuzvjezdane komete3I/ATLAS, koja je ušla u naš Sunčev sistem, za koju je navela da ne predstavlja opasnost za Zemlju.

Kometa 3I/ATLAS je treća poznata kometa iz drugog zvjezdanog sistema koja je ušla u naš Sunčev sistem, nakon kometa Oumuama 2017. godine, i 2I/Borisov, koji je u naš Sunčev sistem ušao 2019. godine, prenosi Figaro.

Izvor: NASA / Goddard / SwRI

NASA je potvrdila da kometa ne predstavlja opasnost za Zemlju, i da je njena minimalna udaljenost prilaska oko 270 miliona kilometara.

"To je mali objekat koji jednostavno prolazi kroz naš sistem, bez ikakve gravitacione veze s njim", objašnjava astrofizičar Patrik Mišel.

Zahvaljujući prikupljenim podacima i slikama koje je snimila NASA, naučnici su uočili prisustvo oblaka prašine i leda, ali i visok odnos ugljen-dioksida i vode.

Nakon što je otkrivena u julu 2025. godine, kometa 3I/ATLAS se Suncu najbliže približila 29. oktobra.

Pogledajte nove slike posjetioca iz međuzvjezdanog prostora:

(N1info/Smartlife)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NASA svemir kometa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA