NASA i Ilon Mask u sukobu: Starship raketa možda neće vratiti ljude na Mjesec, SpaceX odmah uzvratio

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Dok Kina planira da pošalje astronaute na Mjesec do 2030. godine, za SAD i NASA-u nema dileme - nova svemirska trka ne može da čeka.

Artemis 3 misija povratka ljudi na Mjesec je planirana za 2028. godinu Izvor: Spacex

NASA je najavila da će ponovo otvori tender za izbor kompanije koja će izvesti slijetanje astronauta na Mjesec u okviru Artemis 3 misije, zbog zabrinutosti oko sporog napretka razvoja Starship rakete kompanije SpaceX.

Artemis 3 misija povratka ljudi na Mjesec je planirana za 2028. godinu, a SpaceX ima ugovor da modifikovanom verzijom gornjeg stepena Starship-a spusti astronaute blizu južnog pola Mjeseca. Međutim, NASA-ina odluka da preispita ugovor stigla je nakon što je Šon Dafi, vršilac dužnosti administratora agencije NASA, izjavio da "SpaceX značajno kasni sa planovima" i da SAD "vodi trku sa Kinom", koja planira svoje sletanje do 2030. godine.

Ilon Mask nije ostao dužan - na društvenoj mreži X je više puta napao Dafija, nazivajući ga "Sean Dummy" (Šon Glupan) i optužujući ga da "pokušava da ubije NASA-u".

Nakon burne rasprave, SpaceX je sada na svom zvaničnom blogu objavio tekst pod nazivom "To the Moon and Beyond" (Do Mjeseca i dalje), u kojem je detaljno predstavio napredak na programu i istakao potencijal Starship-a da ostvari NASA-ine lunarne ciljeve.

Kompanija je navela da Starship ima preko 600 kubnih metara prostora, što je oko dvije trećine zapremine Međunarodne svemirske stanice, kao i da se kabina može skalirati za veći broj istraživača i opreme, uz dopunu goriva u orbiti. Prema SpaceX-u, do sada je završeno 49 ključnih razvojnih faza za Artemis lender, uključujući testove zaštite od mikrometeorita i sistema za održavanje života u lunarnim uslovima.

Izvor: Spacex

Plan je da Starship do 2026. godine obavi let u Zemljinu orbitu i dopuni gorivo u svemiru, što je ključni korak prije započinjanja misije povratka ljudi na Mjesec. SpaceX tvrdi da će nastaviti da blisko sarađuje sa NASA-om i da "procjenjuje pojednostavljenu arhitekturu misije" kojom bi se ubrzao povratak ljudi na Mjesec.

I dok NASA razmatra nove opcije, Mask poručuje da "Starship može sam da obavi čitavu misiju". Ako bude u pravu, SpaceX bi mogao da zadrži ključnu ulogu u najambicioznijem svemirskom projektu decenije.

Izvor: Spacex

Tagovi

NASA Space X svemir nauka

