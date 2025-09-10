Novo otkriće na Marsu: Pronađeni potencijalni znaci drevnog života

Uzorak stijene formirane prije više milijardi godina od sedimenta na dnu jezera, koji je uzeo Nasin rover, sadrži potencijalne znake drevnog mikrobiološkog života na Marsu, saopštili su naučnici.

Izvor: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Oni su dodali da minerali uočeni u uzorku mogu da nastanu i nebiološkim procesima.

Otkriće je detaljno opisano u istraživanju čiji su rezultati danas objavljeni i predstavlja potencijalno najčvršći dokaz do sada da je na Marsu nekada postojao život.

Od slijetanja na površinu Marsa 2021. godine, rover "Perseverans", koji ima šest točkova, istražuje krater Jezero, područje na sjevernoj hemisferi planete.

After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars.https://t.co/0BAO1dhMG8pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars)September 10, 2025

Ova oblast je nekada bila poplavljena vodom i dom je drevnog jezerskog basena, gdje Nasin aparat sada pokušava da pronađe tragove života.

"Perseverans" je prikupio uzorke stijena i rastresitog materijala nazvanog regolit i analizirao ih svojim instrumentima.

Džoel Hurovic, planetarni naučnik sa Univerziteta Stoni Bruk, koji je vodio studiju objavljenu u časopisu "Priroda", rekao je da je "potencijalni biopotpis" otkriven u sedimentnim stijenama starim više milijardi godina.

On je pojasio da je trag u obliku dva minerala koja su potencijalno nastali kao rezultat hemijskih reakcija između blata i organske materije prisutne u blatu.

"Izgleda da su se ove reakcije odigrale ubrzo nakon što se blato nataložilo na dnu jezera. Na Zemlji, reakcije poput ovih, koje kombinuju organsku materiju i hemijska jedinjenja u blatu i formiraju nove minerale poput vivijanita i greigita, često su pokrenute aktivnošću mikroba", rekao je Hurovic.

Mars nije uvijek bio negostoljubivo mjesto kakvo je danas, pošto je u dalekoj prošlosti imao vodu u tečnom stanju na svojoj površini.

