Slobodan Trkulja i "Balkanopolis" za pravoslavnu Novu godinu u Banjaluci

Autor Dušan Volaš
Poznati srpski i svjetski muzičar, multiinstrumentalista i kompozitor Slobodan Trkulja nastupiće u utorak, 13. januara, na dočeku pravoslavne Nove godine u Banjaluci.

Slobodan Trkulja nastupa na dočeku u Banjaluci Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Ljubitelji etno-zvuka i jedinstvenog spoja tradicionalne i moderne muzike imaće priliku da uživaju u prepoznatljivom stilu ovog izuzetnog umjetnika i njegovog benda `Balkanopolis`", saopšteno je iz banjalučke Gradske uprave.

Uz Trkulju, učesnici programa dočeka pravoslavne Nove godine u najvećem gradu u Republici Srpskoj su još etno-grupa "Dar" i mladi pjevač iz Banjaluke Danilo Milosavljević.

Bogat program dočeka pravoslavne Nove godine počinje od 21.00 čas na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja.

"Baš kao i prethodnih godina, svi naši sugrađani i gosti imaće priliku i da pravoslavnu Novu godinu u našem gradu dočekaju u sjajnoj atmosferi i u duhu tradicije", poručili su iz Gradske uprave Banjaluke.

Nakon programa kod Hrama, u ponoć je predviđen moleban povodom pravoslavne Nove godine.

