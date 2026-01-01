logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka uz koncert Nataše Bekvalac dočekala 2026. godinu (FOTO)

Banjaluka uz koncert Nataše Bekvalac dočekala 2026. godinu (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

U veseloj atmosferi, uz spektakularan koncert regionalne zvijezde Nataše Bekvalac, Banjalučani i brojni turisti dočekali su početak 2026. godine.

609392689_18393120676180532_6746914827613705130_n.jpg Izvor: Grad Banja Luka

Uz prepoznatljive hitove Bekvalčeve na prepunom trgu kod sportskog kompleksa u Parku Mladena Stojanovića, više desetina hiljada građana plesalo je i pjevalo na ulicama Banjaluke.

Građanima i turistima tradicionalno se pridružio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji im je poželio srećnu Novu godinu.

"Večeras smo iz Banjaluke poslali najljepšu sliku u region, sliku ljubavi i zajedništva. Hvala vam što smo zajedno ispisali još jednu predivnu novogodišnju priču", rekao je Stanivuković.

Bogat novogodišnji program počeo je juče tradicionalnim dočekom dječije Nove godine u Parku Petara Kočića, a zabava je nastavljena tokom cijelog dana novogodišnjom žurkom u "Zimzobalu".

Za večeras je planiran nastup Ace Pejovića na platou ispred sportskog kompleksa u Parku Mladena Stojanovića. Zabavni program počinje od 21.00 čas.

Iz Gradske uprave navode da su posvetili veliku pažnju pripremi proslave Nove godine, što je rezultiralo da Banjaluka za vrijeme zimskih praznika iz godine u godinu obara sve rekorde posjećenosti.

Osim novogodišnjih koncerata, priređeno je mnoštvo različitih sadržaja u okviru manifestacije "Banjalučka zima", pa tako svi građani i posjetioci već od početka decembra uživaju u zimskoj čaroliji i bogatoj ponudi "Zimzobala" koji je ove godine donio više od 300 časova zabavnog programa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Nova godina proslava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ