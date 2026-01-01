Banjaluka uz koncert Nataše Bekvalac dočekala 2026. godinu (FOTO)

U veseloj atmosferi, uz spektakularan koncert regionalne zvijezde Nataše Bekvalac, Banjalučani i brojni turisti dočekali su početak 2026. godine.

Izvor: Grad Banja Luka

Uz prepoznatljive hitove Bekvalčeve na prepunom trgu kod sportskog kompleksa u Parku Mladena Stojanovića, više desetina hiljada građana plesalo je i pjevalo na ulicama Banjaluke.

Građanima i turistima tradicionalno se pridružio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji im je poželio srećnu Novu godinu.

"Večeras smo iz Banjaluke poslali najljepšu sliku u region, sliku ljubavi i zajedništva. Hvala vam što smo zajedno ispisali još jednu predivnu novogodišnju priču", rekao je Stanivuković.

Bogat novogodišnji program počeo je juče tradicionalnim dočekom dječije Nove godine u Parku Petara Kočića, a zabava je nastavljena tokom cijelog dana novogodišnjom žurkom u "Zimzobalu".

Za večeras je planiran nastup Ace Pejovića na platou ispred sportskog kompleksa u Parku Mladena Stojanovića. Zabavni program počinje od 21.00 čas.

Iz Gradske uprave navode da su posvetili veliku pažnju pripremi proslave Nove godine, što je rezultiralo da Banjaluka za vrijeme zimskih praznika iz godine u godinu obara sve rekorde posjećenosti.

Osim novogodišnjih koncerata, priređeno je mnoštvo različitih sadržaja u okviru manifestacije "Banjalučka zima", pa tako svi građani i posjetioci već od početka decembra uživaju u zimskoj čaroliji i bogatoj ponudi "Zimzobala" koji je ove godine donio više od 300 časova zabavnog programa.