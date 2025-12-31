Elektrokrajina sanira kvar: Bez struje korisnici u Kuljanima i Zalužanima

U banjalučkom naselju Kuljani došlo je do prekida u isporuci električne energije zbog kvara na dalekovodu i posljedičnog preopterećenja mreže, a ekipe "Elektrokrajine" rade na uspostavljanju električnog napajanja, saopšteno je iz tog preduzeća.

Izvor: Shutterstock

Električne energije nema od 12.00 časova, a bez napona su korisnici koji se napajaju sa trafostanica "Aerodrom Zalužani" i "Kuljani pet".

Stabilizaciju naponskih prilika, navode u saopštenju, usložnjava činjenica da je na niskonaponskim izlazima evidentirana značajno veća potrošnja električne energije za koju se očekuje da će dodatno rasti u poslijepodnevnim i večernjim časovima.

Iz "Elektrokrajine" mole korisnike da racionalizuju potrošnju u narednim časovima, kako bi se smanjilo opterećenje distributivne mreže.