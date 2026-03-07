Akcija Žandarmerije u Banjaluci: Uhapšen Beograđanin sa Interpolove potjernice, krio se iza ukradenog identiteta

P.G. iz Beograda, za kojim je beogradski Interpol raspisao međunarodnu crvenu potjernicu zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe droge, uhapšen je na području Banjaluke.

Izvor: MUP RS

Lice P.G. sinoć su uhapsili pripadnici Uprave MUP-a Srpske za organizovani i teṣ̌ki kriminalitet uz asistenciju pripadnika Žandarmerije.

"Tokom hapšenja i pretresa, kod lica je pronađena putna isprava BiH na`ukradeni` identitet državljana BiH", naveli su iz MUP-a.

Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom tužilaštvu Banjaluka biće proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanje, a uhapšeno lice biće predato u dalju nadležnost Suda BiH.

Mediji su o objavili da je riječ o Petru Gligoriću.