Akcija Žandarmerije u Banjaluci: Uhapšen Beograđanin sa Interpolove potjernice, krio se iza ukradenog identiteta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

P.G. iz Beograda, za kojim je beogradski Interpol raspisao međunarodnu crvenu potjernicu zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe droge, uhapšen je na području Banjaluke.

Akcija Žandarmerije u Banjaluci: Uhapšen Beograđanin sa Interpolove potjernice Izvor: MUP RS

Lice P.G. sinoć su uhapsili pripadnici Uprave MUP-a Srpske za organizovani i teṣ̌ki kriminalitet uz asistenciju pripadnika Žandarmerije.

"Tokom hapšenja i pretresa, kod lica je pronađena putna isprava BiH na`ukradeni` identitet državljana BiH", naveli su iz MUP-a.

Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom tužilaštvu Banjaluka biće proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanje, a uhapšeno lice biće predato u dalju nadležnost Suda BiH.

Mediji su o objavili da je riječ o Petru Gligoriću.

