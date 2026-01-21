Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju

M.H. iz Bijeljine uhapšen je u policijskoj akciji "Sistem" zbog sumnje da je iskorištavao djecu za pornografiju.

Izvor: MUP RS

Kako Srpskainfo nezvanično saznaje, riječ je o bijeljinskom vjeroučitelju.

"Sumnjiči se da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivao internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimao fotografije i video snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozio i distribuirao pomenuti sadržaj", saopštio je MUP Srpske.

Podsjećamo, akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina.

(MONDO)