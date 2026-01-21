logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju 2

Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
2

M.H. iz Bijeljine uhapšen je u policijskoj akciji "Sistem" zbog sumnje da je iskorištavao djecu za pornografiju.

Vjeroučitelj uhapšen u Bijeljini Izvor: MUP RS

Kako Srpskainfo nezvanično saznaje, riječ je o bijeljinskom vjeroučitelju.

"Sumnjiči se da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivao internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimao fotografije i video snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozio i distribuirao pomenuti sadržaj", saopštio je MUP Srpske.

Podsjećamo, akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina hapšenje MUP RS dječija pornografija

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Sandokan

Mustafa Hrustanbegović iz Janje

MadGay

Zasto stavljate sliku sa Grindera na naslovnu stranu ovakvog teksta o jezivom zločinu. Doslovno crtate metu na gay i bisex ljude koji koriste ovu aplikaciju. 2026. je godina novinarko.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ