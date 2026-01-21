logo
Akcija "Sistem": Bijeljinac uhapšen zbog dječije pornografije i vrbovanja djece putem interneta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Policija je uhapsila osobu inicijala M.H. iz Bijeljine zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Iskorištavanje djece za pornografiju" iz člana 175. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Bijeljinac uhapšen zbog dječije pornografije i vrbovanja djece putem interneta Izvor: Stas Vulkanov/Shutterstock

MUP RS je saopštio da su M.H. uhapsili policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS, u saradnji sa kolegama iz PU Bijeljina, tokom operativne akcije "Sistem".

Prema policijskim navodima, osumnjičeni se tereti da je u proteklom periodu putem interneta posjećivao stranice sa materijalima dječije pornografije, te preuzimao fotografije i video zapise koje je potom, koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, dalje distribuirao.

"Pored distribucije, lice se sumnjiči da je putem društvenih mreža aktivno vrbovalo djecu i navodilo ih na izradu sadržaja dječije pornografije", navode iz MUP-a RS.

Postupajući po naredbi nadležnog suda, policija je izvršila pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i drugi uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i ostali predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela.

Nakon što je nad M.H. izvršena kriminalistička obrada, on će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na dalje postupanje.

iskorištavanje djece dječija pornografija Bijeljina hapšenje

