Planovi za Banjaluku: Mostovi, "Banjalučka riva" i sportska gimnazija

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je završetak važnih infrastrukturnih projekata, ali i početak novih investicija koje će, uz saradnju sa Vladom Republike Srpske, značajno promijeniti izgled grada.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Most u naselju Česma biće završen u narednih 15 do 20 dana, čime će mještani ovog dijela grada konačno dobiti modernu i bezbjednu saobraćajnu poveznicu. Poručio je to Stanivuković nakon današnjeg sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Prema riječima gradonačelnika, ovo je samo uvod u još veće građevinske poduhvate koji slijede tokom godine.

Fokus na mostove

Poseban akcenat stavljen je na izgradnju mosta u Docu, koji će prema najavama biti najveći i najduži most ikada izgrađen u Banjaluci.

"Objektivno, radove na njemu možemo početi tokom ljeta, što potpuno mijenja vizuru grada", poručio je gradonačelnik, naglasivši da se ovi projekti realizuju zajedničkim snagama sa republičkim nivoom vlasti.

Pored putne infrastrukture, najavljena je i rekonstrukcija i obnova stadiona Gradskog stadiona u Banjaluci.

"Banjalučka riva" i adrenalinski park u Trapistima

Jedan od najambicioznijih turističkih projekata je uređenje obala Vrbasa. Izgradnjom „Banjalučke rive“, grad će dobiti najduže i najprometnije šetalište u svojoj istoriji.

"Nastavićemo da uređujemo obale Vrbasa i gradimo šetališta, mi to zovemo banjalučkom rivom. To će biti najprometnije i najveće šetalište koje će Banjaluka imati u svojoj istoriji", rekao je Stanivuković.

Za ljubitelje prirode i adrenalina, u planu je nova rekreativna zona u Trapistima. Ovaj kompleks će uključivati adrenalin park i "Dino" park, što je dogovoreno sa Vladinim strukturama kao dio šire ponude grada.

Centralno spomen-obilježje i Naučno-tehnološki park

Gradonačelnik je izrazio želju da nad Centralnim spomen-obilježjem poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata 24 časa bdije počasna garda.

Takođe, Stanivuković je poručio da će "učiniti zajedno sve da pomognu izgradnju prvog Naučno-tehnološkog parka u Banjaluci i Srpskoj".

Obrazovanje i bezbjednost u saobraćaju

U saradnji sa Vladom RS postignuti su dogovori o unapređenju bezbjednosti građana u saobraćaju, ali i o širenju prosvjetnih kapaciteta.

Sportska gimnazija: Cilj je osnivanje specijalizovane sportske gimnazije u Banjaluci.

Nove škole: Nastavlja se planiranje i izgradnja novih školskih objekata.

Ekskurzije: Naglašena je potreba za većom transparentnošću prilikom đačkih putovanja, uz obaveznu promociju domaćih turističkih potencijala.

Podsjetimo, izgradnja mosta u Docu je "započela" još 2020. godine, ali je sve zaustavljeno zbog navodnih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Izgradnja pomenutog "Dino parka" je prvobitno planirana na Banj brdu, ali se od toga odustalo zbog brojnih kritika javnosti. U martu 2025. godine Stanivuković je saopštio kako je pronađena nova lokacija u Trapistima.

Projekat sportske gimnazije u Sokolskom domu najavljen je 2024. godine kao prvi takav u Banjaluci, a kreditna sredstva su bila namijenjena rekonstrukciji i adaptaciji objekta. Do danas radovi nisu započeti, iako gradska administracija navodi da je vlasništvo riješeno i da je pokrenuta procedura realizacije projekta.