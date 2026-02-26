Stanivuković osudio napad na navijače iz Cazina: "Incident koji baca lošu sliku na naš grad"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oštro je osudio napad na navijače cazinske Bubamare u dvorani "Borik".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Futsal klub Bubamara savladao je kao gost banjalučki Borac 4:3 u četvrtfinalu Kupa BIH, a duel odigran u srijedu uveče obilježio je i napad na gostujuće navijače. Nakon smao par minuta od početka utakmice grupa navijača i simpatizera Bubamare iz Cazina napadnuta je na tribinama od strane desetak nepoznatih osoba.

Došlo je do fizičkog sukoba, letjele su stolice, a incident su pokušali da smire igrači i članovi obje ekipe. Epilog je jedan povrijeđeni napadač koji morao da zatraži pomoć na UKC-u. Policija je uhapsila pet napadača koji su sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo.

O nemilim scenama u dvorani Borik oglasio se i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

"Oštro osuđujem napad na navijače iz Cazina koji su sinoć došli u Banjaluku da podrže svoj klub. Incident u dvorani „Borik“, zbog kojeg je utakmica prekinuta, baca lošu sliku na naš grad i to ne smijemo ignorisati", poručio je Stanivuković i dodao:

"Posebno zabrinjava što je među licima povezanim sa napadom i maloljetnik. To pokazuje koliko je važno da zajedno, kao društvo, radimo na suzbijanju agresivnog ponašanja i promovisanju pozitivnih obrazaca ponašanja kod mladih."

Stanivuković je naveo kako očekuje da nadležni u skladu sa zakonom utvrde sve činjenice i sankcionišu odgovorne.

"Banjaluka je grad sporta i grad dobrih ljudi. Uvjeren sam da je ovo izolovan slučaj, kao i da ovo nije slika koju naši sportisti žele da šalju u svijet", zaključio je Stanivuković.

Komentarisao i spor RK Borac

RK Borac i dalje vodi borbu na sudu za prostor u Srpskoj ulici, a u međuvremenu dobio je spor vezan za plaćanje zakupnine upravo ovog prostora.

Stanivuković je poručio da je ponosan što je dio ove pravne borbe.

"Drago mi je što je pravda na strani Rukometnog kluba „Borac“ i ponosan sam što sam dio ove pravne borbe koja će ispraviti višegodišnju nepravdu. Uvjeren sam da će i konačan pravni epilog biti u korist RK „Borac“, čime će ovaj proces biti okončan i na ovu priču zvanično stavljena tačka", naveo je Stanivuković.