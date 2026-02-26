Navijači cazinske Bubamare napadnuti u Banjaluci! (VIDEO)

Navijači i simpatizeri Futsal kluba Bubamara iz Cazina napadnuti na tribinama Borika.

Izvor: borac-sport.com

Futsal klub Bubamara savladao je kao gost banjalučki Borac 4:3 u četvrtfinalu Kupa BIH, a duel odigran u srijedu uveče obilježio je i napad na gostujuće navijače.

Nakon smao par minuta od početka utakmice grupa navijača i simpatizera Bubamare iz Cazina napadnuta je na tribinama od strane desetak nepoznatih osoba.

Došlo je do fizičkog sukoba, letjele su stolice, a incident su pokušali da smire igrači i članovi obje ekipe.

Jedan od gostujućih navijača zadobio je povrede zbog kojih je morao da zatraži pomoć na UKC-u.

Nakon svega oglasio se i FK Bubamara saopštenjem koje prenosimo u cijelosti:

Povodom dešavanja na utakmici četvrtfinala Kup Bosne i Hercegovine u futsalu između Futsal klub Borac Banja Luka i MNK Bubamara Cazin, odigrane u Banjoj Luci, MNK Bubamara Cazin obavještava svoje navijače i cjelokupnu javnost da je tokom prvog poluvremena došlo do napada na naše navijače i simpatizere koji su došli u Banju Luku kako bi dali podršku svom klubu, igračima i stručnom štabu.

Napad se dogodio iznenada i bez ikakvog razloga ili povoda, kada je grupa od desetak huligana nasrnula na naše pristalice. Tom prilikom povrijeđen je naš navijač Adis Perviz, kojem ovim putem želimo što brži i uspješniji oporavak. Klub će učiniti sve napore da u svakom smislu pomogne našem navijaču u njegovom što bržem oporavku.

Naglašavamo da niti jedan naš igrač niti član stručnog štaba ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji nekolicine naših navijača, te igrača Futsal kluba Borac, napadači su udaljeni iz dvorane i spriječena je dalja eskalacija incidenta.

MNK Bubamara Cazin poduzet će sve pravne korake kako bi se počinioci identificirali i adekvatno kaznili. Od nadležnih organa i tijela Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine očekujemo da utvrde propuste u organizaciji utakmice te, shodno važećim pravilnicima i propozicijama takmičenja, donesu odgovarajuće odluke i izreknu adekvatne sankcije za sve utvrđene propuste.

Navijači MNK Bubamara nisu huligani, već izgrađene ličnosti i porodični ljudi koji iskreno vole i bodre svoj klub, poštuju svakog protivnika i daju primjer kako se treba graditi budućnost kluba i budućih generacija. MNK Bubamara će učiniti sve da ih zaštiti i da odgovorni budu sankcionisani.

MNK Bubamara Cazin nikada neće odustati od fer i sportske borbe na terenu, jer teren je jedino mjerilo sportskih rezultata, a i ovaj put smo svoju snagu pokazali upravo na terenu. Svaka drugačija odluka kluba bila bi na štetu sporta i kluba i dala bi dodatna krila onima koje sport ne zanima i koji žele narušiti ono malo dobrog u ovom društvu.

MNK Bubamara Cazin je primjer sportskog kolektiva, ne samo u Cazinu već i u Bosni i Hercegovini, primjer svim drugim sportskim kolektivima kako se predanim radom, poštenjem i sportskim vrijednostima od Prve lige dolazi do najvećih takmičenja, pa i do Lige prvaka, gradeći uspjeh isključivo na terenu, te svojim djelovanjem pokazuje da je iznad svakog oblika nasilja i huliganizma i da je istinsko oličenje sporta.