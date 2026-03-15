Borac m:tel "slomio" Gračanicu u drugom poluvremenu, sjajni David Momić "zaključao" mrežu!

Predvođen mladim golmanom, koji je briljirao u drugom poluvremenu (10 odbrana), Borac m:tel je trijumfovao nad Gračanicom (35:27).

Posljednji meč 19. kola rukometne Premijer lige BiH igraju u Boriku odigrali su Borac m:tel i Gračanica, a trijumfovali su crveno-plavi zahvaljujući sjajno odigranom drugom poluvremenu, ali i fenomenalnoj partiji mladog golmana Davida Momića:

BORAC M:TEL – GRAČANICA 35:27

Herić, Vranješ i Nježić postigli su prva tri pogotka na utakmici (3:0), pa je stručni štab Gračanice već u 3. minutu morao da reaguje minutom odmora. Konsolidovali su se gosti, pa su ubrzo, u 7. minutu, pogotkom Hamidovića, izjednačili (4:4), a onda u 9. minutu preko Kondića stekli prvu prednost u Boriku (5:6).

Na isteku 15. minuta, Gračanica je prvi put odmakla dva koraka (8:10), poslije čega je na gol Borca m:tel umjesto Grahovca stao Momića. Nekoliko odličnih intervencija mladog čuvara mreže dalo je krila domaćima, koji su nakon 11:12 kreirali seriju 4:0, koju je sjajnim pogotkom sa 9 metara zaključio Stanković, za 15:12 na početku 23. minuta.

Prvi put je Borac m:tel odmakao na +4 u 27. minutu pogotkom Bubića (18:14), ali je u završnici prvog dijela Gračanica prepolovila minus, pa je u drugo poluvrijeme ušla uz rezultat 20:18.

Drugo poluvrijeme potpunosti je obilježio Momić. "Spustio je roletnu" mladi čuvar mreže i uknjižio osam odbrana u prvih 15-ak minuta nastavka, došavši u tom trenutku do 12 uspješnih intervencija (meč završio sa 14, op.a.).

Dalo je to ogromnu dozu samopouzdanja saigračima u fazi napada, pa je tako Borac m:tel u 47. minutu, pogotkom Herića, stigao do 28:21, a onda i rutinski priveo meč kraju.

U pobjedničkom timu, sedam pogodaka postigao je Trivunović, dok su po jedan manje su uknjižili Herić i Stanković. Kod Gračanice, devet golova je uknjižio Hamidović, dok je isto toliko odbrana imao i golman Ostojić.

U prvenstvu BiH sada slijedi dvosedmična pauza zbog predbaraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, u kojem će BiH odmjeriti snage sa tzv. Kosovom.

Po povratku na premijerligaške terene, crveno-plavi će gostovati trebinjskom Leotaru (28. mart).

