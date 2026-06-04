Panter promašio šut za produžetak: Barselona mora da igra "majstoricu" u plej-ofu

Kevin Panter promašio je šut za produžetak protiv Mursije što znači da će se igrati treća utakmica u plej-ofu ACB lige.

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Barselona je u opasnosti da ispadne u četvrtfinalu ACB lige. Mursija je izjednačila u plej-of seriji pošto je poslije drame dobila meč na gostovanju - 90:87. U dramatičnoj završnici je gostujući tim odnio pobjedu.

Barsa je jurila zaostatak sve vrijeme i pokušala je da napravi preokret. Ali, Mursija to nije dozvolila. U posljednjim sekundama imala je "+3" (90:87) i Barselona je imala napad za produžetak. Panter je promašio šut za dodatnih pet minuta. Krenuo je bivši kapiten Partizana na prodor, pa je shvatio da dva poena ništa ne znače, vratio je za Paru koji je promašio šut za tri. Lopta se odbila pravo u ruke Pantera koji je šutirao i promašio za izjednačenje.

¡EL UCAM MURCIA VENCE ANTE EL BARÇA CON UN FINAL DE INFARTO!



EL PASE A SEMIFINALES DE LA ACB SE DECIDIRÁ EN UN TERCER PARTIDO EN MURCIA #LigaEndesaxDAZNpic.twitter.com/5b7h89DV6O — DAZN España (@DAZN_ES)June 4, 2026

Najbolji u pobjedničkom timu bili su Dejvid Dedžulijus (22, 5as) i Kelan Martin (18). U redovima Barselone su se istakli Tornike Šengelija (18, 7sk) i Panter (15, 3sk).