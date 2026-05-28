Ćavi Paskval održao oproštajnu konferenciju u Barseloni, demantovao sve glasine

Španac Ćavi Paskval iznio je razloge prekida saradnje sa voljenim klubom.

Španski stručnjak Ćavi Paskval održao je oproštajnu konferenciju u Barseloni. Poslije nedjelja spekulacija o njegovom odlasku, otkrio je razloge prekida drugog mandata na klupi katalonskog giganta. Prema njegovim riječima, nije bilo nikakvog sukoba sa upravom, već se odlučio na težak potez iz drugih motiva.

Paskval je priznao da je previše emotivno doživljavao dešavanja u voljenom klubu, a kako su se nizali loši rezultati, sve teže se nosio sa pritiskom. Otkrio je i budući trener Dubaija kako su ga čelnici kluba ubijedili da se vrati, ali nije ispunio ni sopstvena, a ni očekivanja navijača i uprave.

"Patim svaki dan. Porazi mi ne dozvoljavaju da funkcionišem kao osoba, a ovdje patim tri puta više kada izgubim. Pošto me je to toliko iscrpilo, vjerujem da nisam prava osoba za početak uzbudljivog i ambicioznog novog projekta koji je pred klubom", iskren je bio Paskval i nastavio u dahu:

"Ne želim da zvučim arogantno ili pretenciozno, ali iskreno vjerujem da će ova odluka biti dobra za Barsu. Mislim da će se svi prilagoditi, da će biti veća posvećenost košarkaškoj sekciji i da će na kraju svi imati koristi od odluke koju sam donio."

Paskval je jasno stavio do znanja da njegov odlazak nema nikakve veze sa unutrašnjim sukobom u Barseloni i demantovao da je imao nesuglasice sa predsjednikom kluba i upravom.

"Prva stvar je da nema apsolutno nikakvog rata između Barselone i Ćavija Paskvala. Apsolutno nikakvog. Moj odnos sa klubom je izvanredan. Moja ljubav prema Barsi ostaje netaknuta. Moja podrška Laporti ostaje netaknuta. Ovo nema nikakve veze ni sa čim od toga."

Istakao je da nije imao problema ni sa Huanom Karlosom Navarom, ni Marijom Fernandezom koji su članovi sportskog sektora.

"S druge strane, želim da budem veoma jasan da nije bilo problema sa sportskim rukovodstvom. Nula. Sa Huanom Karlosom (Navarom) i Mariom (Fernandezom), radili smo zajedno u istom pravcu od prvog do posljednjeg dana. U stvari, jedan od razloga zašto sam ovdje je Huan Karlos, a drugi je predsjednik Laporta."

Klauzula o izlasku bila je uključena u njegov ugovor od samog početka, a vratio se i otpočeo drugi mandat na nagovor Laporte i Navara.

"Imao sam dvije lične, interne obaveze: Huan Karlos i predsjednik Laporta, dvije veoma važne osobe u mom životu. Ubijedili su me da dođem, uprkos sumnjama koje sam imao, jer morate biti veoma sigurni u vezi sa ovim drugim mandatima, zar ne? To je kao kada nekoga mnogo volite, pa prestanete da budete zajedno i vremenom se promijenite. Čak i ako se i dalje volite, ne znate da li ćete moći da se prilagodite", emotivan je bio Španac.

"Zato sam imao mnogo sumnji u vezi sa povratkom i zato smo u moj ugovor uključili klauzulu o izlasku, koju ćemo aktivirati na kraju ove sezone. Jer sam se plašio da neću moći da se prilagodim“, dodao je.

Paskval je prihvatio ponudu da se vrati u Barselonu bez ikakvih posebnih uslova. "Želim nešto da razjasnim. Kada sam došao u Barselonu, klub mi je ponudio ugovor i rekao sam svom agentu da ne pregovara ni o jednom evru. Šta god da je Barsa ponudila, mi bismo prihvatili. I to je upravo ono što smo uradili", zaključio je Paskval.

Španac je već viđen na klupi Dubaija koji je spreman da uloži veliki novac u rekonstrukciju tima i stručnog štaba. Sa ovakvim imenom na klupi i budžetom koji posjeduju, vjerujemo da neće teško oformiti ekipu koji će imati velike ambicije u Evroligi i ABA ligi.

