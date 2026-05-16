Paskval na korak od ABA lige? Barselona već spremila zamjenu

Trener Barselone Ćavi Paskval mogao bi da napusti klub iz Katalonije mnogo brže nego što se očekivalo

Izvor: MN PRESS

Barselona nije obezbijedila čak ni plej-of Evrolige, pa je budućnost Ćavija Paskvala na klupi tima iz Katalonije neizvjesna. Iako španski velikan osporava bilo kakve glasine, tamošnji mediji već su nacrtali budućnost: na mesto Ćavija Paskvala stiže Ibon Navaro, koji je napravio čudo sa Unikahom, dok trener Barse mijenja Aleksandra Sekulića u Dubaiju.

Barselona je na početku sezone zamijenila Đoana Penjaroju bivšim trenerom Barselone. Paskval se poslije devet godina vratio u tim sa kojim je 2010. bio šampion Evrolige. Očekivanja su, zbog toga, bila velika, a rezultati skromni. Čak i kada je u pitanju domaći šampionat, male su šanse da će u "El klasiku" biti viđen bilo koji pobjednik osim Real Madrida.

Međutim, klub iz Katalonije maksimalno osporava bilo kakve tvrdnje, pošto je prije nekoliko dana objavio: "Ne vidimo budućnost bez Ćavija Paskvala". Ipak, glasine su ostale jake, pa se navodi da je Paskval u lošem odnosu sa čelnicima kluba zbog nedostatka važnih igrača, kao što su, recimo, Laprovitola ili Krajburn, koji su povrijeđeni. Španac je očekivao i centra koji bi mogao da pomogne timu, ali je umjesto pojačanja dobio samo pusta obećanja.

Barselona je već dovela pojačanja - u klub iz Katalonije trebalo bi da stignu Mozes Rajt iz Žalgirisa, Džoš Nibo iz Olimpije Milano i Olivije Nkamua iz Varezea. Spominju se pregovori i sa Majkom Džejmsom iz Monaka, jer su razgovori sa Silvanom Franciskom propali. I dok se radi na pojačanjima na terenu, čini se da se radi i na promjenama pored aut-linije.

U slučaju da Paskval postane trener Dubaija, koji ima velike ambicije, na klupu Barse mogao bi da stigne Ibon Navaro. Izlazna klauzula Španca iz Unikahe iznosi 300.000 evra, a Barselona bi dobila isti iznos u slučaju da Paskval odluči da ode na Bliski istok. Trenutno je jedino sigurno ono što podvlače španski mediji - da do kraja ACB lige nećemo dobiti jasne odgovore trenera svih pomenutih klubova.