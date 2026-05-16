Paskval na korak od ABA lige? Barselona već spremila zamjenu

Goran Arbutina
Trener Barselone Ćavi Paskval mogao bi da napusti klub iz Katalonije mnogo brže nego što se očekivalo

Barselona nije obezbijedila čak ni plej-of Evrolige, pa je budućnost Ćavija Paskvala na klupi tima iz Katalonije neizvjesna. Iako španski velikan osporava bilo kakve glasine, tamošnji mediji već su nacrtali budućnost: na mesto Ćavija Paskvala stiže Ibon Navaro, koji je napravio čudo sa Unikahom, dok trener Barse mijenja Aleksandra Sekulića u Dubaiju.

Barselona je na početku sezone zamijenila Đoana Penjaroju bivšim trenerom Barselone. Paskval se poslije devet godina vratio u tim sa kojim je 2010. bio šampion Evrolige. Očekivanja su, zbog toga, bila velika, a rezultati skromni. Čak i kada je u pitanju domaći šampionat, male su šanse da će u "El klasiku" biti viđen bilo koji pobjednik osim Real Madrida.

Međutim, klub iz Katalonije maksimalno osporava bilo kakve tvrdnje, pošto je prije nekoliko dana objavio: "Ne vidimo budućnost bez Ćavija Paskvala". Ipak, glasine su ostale jake, pa se navodi da je Paskval u lošem odnosu sa čelnicima kluba zbog nedostatka važnih igrača, kao što su, recimo, Laprovitola ili Krajburn, koji su povrijeđeni. Španac je očekivao i centra koji bi mogao da pomogne timu, ali je umjesto pojačanja dobio samo pusta obećanja.

Barselona je već dovela pojačanja - u klub iz Katalonije trebalo bi da stignu Mozes Rajt iz Žalgirisa, Džoš Nibo iz Olimpije Milano i Olivije Nkamua iz Varezea. Spominju se pregovori i sa Majkom Džejmsom iz Monaka, jer su razgovori sa Silvanom Franciskom propali. I dok se radi na pojačanjima na terenu, čini se da se radi i na promjenama pored aut-linije.

U slučaju da Paskval postane trener Dubaija, koji ima velike ambicije, na klupu Barse mogao bi da stigne Ibon Navaro. Izlazna klauzula Španca iz Unikahe iznosi 300.000 evra, a Barselona bi dobila isti iznos u slučaju da Paskval odluči da ode na Bliski istok. Trenutno je jedino sigurno ono što podvlače španski mediji - da do kraja ACB lige nećemo dobiti jasne odgovore trenera svih pomenutih klubova.

