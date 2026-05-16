Novicki ostao u šoku zbog poteza "novog Džordana"

Dirk Novicki je ostao u šoku zbog poteza Entonija Edvardsa na utakmici protiv San Antonija.

Minesota je izgubila od San Antonija u šestom meču plej-of serije i to je značilo da je ujedno završila sezonu u NBA ligi. Sparsi sa Viktorom Vembanjamom idu na megdan Oklahomi u finalu Zapada, dok "vukovi" idu na odmor. Ali, jedan potez je privukao ogromnu pažnju na toj utakmici.

Na početku posljednje četvrtine je najbolji igrač Minesote Entoni Edvards odšetao do klupe protivnika, pozdravio se sa svakim od njih i čestitao im na pobjedi. Taj detalj je komentarisao i legendarni Dirk Novicki kome se nije nimalo dopalo to što je vidio.

"Gledao sam NBA ligu i bio sam dio lige toliko dugo. Nikada nisam tako nešto vidio. Čovek odšeta do rivala na osam minuta prije kraja četvrte četvrtine i pozdravlja se sa cijelim timom", rekao je Novicki.

Sa njim su se složili i Blejk Grifin i Judonis Haslem koji su bili u studiju.

"Kao lider, nikada ne bih pokazao takvu vrstu slabosti", dodao je Haslem.

Dirk on Ant: "I've watched the NBA & been a part of it for a long long time. I've never seen this. A guy walking into the huddle with 8 minutes to go in the 4th and dapping up the entire team…"



Blake: "I have to agree…"



UD: "…As a leader…I would not show that weakness…"pic.twitter.com/5QwvCuDimR — New York Basketball (@NBA_NewYork)May 16, 2026

Ruku na srce, utakmica je već tada bila riješena, ali opet...