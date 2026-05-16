Liverpul ima najgoreg trenera u istoriji: Bijesni navijači traže otkaz, pukla neviđena bruka

Arne Slot je prvi trener u istoriji Liverpula koji je doživio 20 poraza u sezoni, bijesni navijači traže da mu se uruči otkaz, dok on pravi tim za novu sezonu

Liverpul je izgubio od Aston Vile (4:2) u pretposlednjem kolu Premijer lige i to je bio samo još jedan pokazatelj sumorne sezone. Završiće je bez ijednog trofeja i to godinu dana po osvajanju Premijer lige i pravljenju novog tima od skoro 500 miliona evra. Ko je za to kriv? Arne Slot. Zvanično i najgori trener u istoriji kluba.

Poraz u Birmingemu bio je njegov 20. u tekućoj sezoni, 12. u Premijer ligi i još uvijek nije zvanično obezbjeđeno mjesto u Ligi šampiona sledeće sezone. Doskorašnji negativni rekord držao je Rafa Benitez koji je u dvije sezone imao po 19 poraza. Sada ga je u tome "nadmašio" i Holanđanin i izazvao dodatni gnjev navijača.

Fanovi su ljuti, traže od čelnika kluba da mu uruče otkaz i da dovedu novog trenera. Na listi želja je Ćabi Alonso koji je nekada igrao za klub i ima poseban odnos sa navijačima. Ali, kako stvari stoje trenutno, to se neće dogoditi. Tako su bar pisali i tamošnji mediji prije meča sa Aston Vilom, pa je čak i Slot o tome pričao.

"Vjerujem da ću biti trener Liverpual i sledeće sezone. Uprava kluba radi na pojačanjima i ja sam dio tih razgovora", rekao je Slot prije meča.

Da li će nešto da se promijeni poslije ovog rezultata? Očigledno je da Liverpul nema ni igru, niti ideju i da postoje ogromni problemi. Ušao je Slot u sukob sa legendarnim Mohamedom Salahom koji djelimično i zbog njega odlazi iz kluba. Slično je i sa Endijem Robertsonom, a možda i najveća greška je to što je Slot zahtjevao da ostane Kodi Gakpo, pa je zato prodan Luis Dijaz koji brilijra u minhenskom Bajernu.

Arne Slot BREAKS the record for most defeats in a single season by any Liverpool manager



Rafael Benitez (2004/05) - 19

Rafael Benitez (2009/10) - 19

ARNE SLOT (2025/2026) - 20pic.twitter.com/6u4ux5fVAx — Anything Liverpool (@AnythingLFC_)May 15, 2026

Tokom većeg dijela sezone Gakpo ima prednost u odnosu na druge igrače. Da li zato što su obojica Holanđani ili nešto drugo, to vjerovatno nikada nećemo saznati. Kodi ima najgoru konverziju šuta u cijeloj Premijer ligi, kada se pogleda odnos datih golova i upućenih šuteva. Uprkos svemu, često je u startnoj postavi.

Šta je sve Slot izgovorio? Neverovatno

Poslije poraza od Aston Vile je Slot imao konferenciju na kojoj je pričao dosta nepovezano. Liverpul je primio 52 gola u Premijer ligi, više nego Kristal Palas i Notingem Forest koji se bore za opstanak. Na gostovanjima je na 19 mečeva upisao 9 poraza...

"Da, primili smo veliki broj golova, ali nismo dali dovoljno. Dati dva gola na gostovanju ovdje nije loše. Čeka nas još jedna utakmica prije kraja sezone i na to moramo da budemo fokusirani. Razumem da su navijači razočarani rezultatom, ali sam siguran da uz njihovu podršku na 'Enfildu' možemo da obezbijedimo plasman u Ligu šampiona".

Novinari su ga pitali i direktno - zašto se Liverpul toliko muči na gostovanjima.

"Generalno se sve ekipe muče kada ne igraju kod kuće, ali mi kao jedna od najboljih ekipa jesmo imali previše poraza. Ima to veze sa tim što smo prelako primali golove i nismo koristili šanse kao prošle sezone. Ne pomaže kada su napadači povrijeđeni, Isak skoro da nije igrao ove sezone, Ekitike se povrijedio nedavno. Tako je kako je, moramo da se fokusiramo na Brentford", dodao je Slot.

Kako je Slot osvojio titulu sa Liverpulom?

Kada je legendarni Jirgen Klop saopštio da odlazi iz Liverpula svi su očekivali pad. Bilo je donekle to i normalno. Ali, Arne Slot je u prvoj sezoni odmah osvojio titulu? Kako je u tome uspio. Odgovor se nameće sam po sebi.

Prosto i jednostavno, zadržao je Klopovu bazu igrača, doveden je samo Federiko Kijeza. Igrao je u istoj formaciji, dao slobodu Salahu i Dijazu, sve je funkcionisalo kako treba, odbrana je bila na nivou, napadači su koristili šanse. Upravo u tome leži odgovor, samo je nastavio ono što je Klop radio, uz minimalne promjene. Ljetos je dobio "odriješene ruke", potrošeno je oko 500 miliona evra na pojačanja, dovedeni su mu sjajni igrači na čelu sa Florijanom Vircom i ništa od toga ne funkcioniše.

Liverpul izgleda bezidejno na terenu čak i kada je Virc tu. Dovoljno je pogledati mečeve njemačke reprezentacije i mečeve "crvenih" da se vidi razlika u igri Virca. Djeluje da ne umije da ga koristi na pravi način. Dok je recimo Ćabi Alonso to radio savršeno sa Florijanom u Leverkuzenu... Jasno je da je ove sezone bilo baš mučno gledati Liverpul, ne toliko zbog rezultata, koliko zbog same i sumorne igre. Gubilo se i kada je Klop tek došao, ali se vidjela ideja i napredak, igra je postojala i čekalo se samo da sve "klikne", kod Slota to ne vidi niko. Da li će stvarno čelnici kluba da rizikuju i da mu daju novu šansu? To znaju samo oni, ali bi moglo da bude prekasno za izvinjenja i greške ako ostane na klupi i ako se isto bude dešavalo i naredne sezone.