logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši kapiten "zmajeva" završio karijeru: Mirsad Terzić "okačio patike o klin", ali ostaje pored terena!

Bivši kapiten "zmajeva" završio karijeru: Mirsad Terzić "okačio patike o klin", ali ostaje pored terena!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Legendarni bh. rukometaš završio karijeru.

mirsad terzić Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Proslavljeni rukometaš i dugogodišnji kapiten reprezentacije BIH Mirsad Terzić završio je karijeru.

Poslije više od dvije decenije igranja na najvišem nivou Terzić je odlučio da je dosta i da igračku karijeru zamijeni trenerskom.
Bivši kapiten „zmajeva“ ostaće pored rukometnog terena i najmanje do ljeta 2028. godine obavljati ulogu pomoćnog trenera u Visli Plock za koju je igrao posljednjih šest sezona.

Sa poljskim klubom osvojio je dvije šampionske titule, četiri trofeja Kupa i jedan Superkup. Prije Visle igrao je za Željezničar, Izviđač, Zagreb, Celje Pivovarnu Laško i Vesprem.

"Nakon šest nezaboravnih godina u Visli Płock došlo je vrijeme da zatvorim jedno od najvažnijih poglavlja svog života. Profesionalni rukometaš postao sam sa 17 godina i od tada je rukomet mnogo više od posla. Teče mojim venama. Posebno sam zahvalan svima u Płocku koji su proteklih šest godina učinili posebnim. Nošenje dresa Visle bila je velika čast i odgovornost", stoji u njegovoj oproštajnoj poruci.

Terzić i dalje ostaje u rukometu, sada pored terena.

"Srećan sam i motivisan što započinjem novo poglavlje kao pomoćni trener. Zahvaljujem upravi i stručnom štabu na ukazanom povjerenju. Vjerujem da Visla ima svijetlu budućnost i ponosan sam što ću biti dio tog projekta", rekao je Terzić.

Tagovi

Mirsad Terzić Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC