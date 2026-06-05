Bivši kapiten "zmajeva" završio karijeru: Mirsad Terzić "okačio patike o klin", ali ostaje pored terena!

Legendarni bh. rukometaš završio karijeru.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Proslavljeni rukometaš i dugogodišnji kapiten reprezentacije BIH Mirsad Terzić završio je karijeru.

Poslije više od dvije decenije igranja na najvišem nivou Terzić je odlučio da je dosta i da igračku karijeru zamijeni trenerskom.

Bivši kapiten „zmajeva“ ostaće pored rukometnog terena i najmanje do ljeta 2028. godine obavljati ulogu pomoćnog trenera u Visli Plock za koju je igrao posljednjih šest sezona.

Sa poljskim klubom osvojio je dvije šampionske titule, četiri trofeja Kupa i jedan Superkup. Prije Visle igrao je za Željezničar, Izviđač, Zagreb, Celje Pivovarnu Laško i Vesprem.

"Nakon šest nezaboravnih godina u Visli Płock došlo je vrijeme da zatvorim jedno od najvažnijih poglavlja svog života. Profesionalni rukometaš postao sam sa 17 godina i od tada je rukomet mnogo više od posla. Teče mojim venama. Posebno sam zahvalan svima u Płocku koji su proteklih šest godina učinili posebnim. Nošenje dresa Visle bila je velika čast i odgovornost", stoji u njegovoj oproštajnoj poruci.

Terzić i dalje ostaje u rukometu, sada pored terena.

"Srećan sam i motivisan što započinjem novo poglavlje kao pomoćni trener. Zahvaljujem upravi i stručnom štabu na ukazanom povjerenju. Vjerujem da Visla ima svijetlu budućnost i ponosan sam što ću biti dio tog projekta", rekao je Terzić.