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Železničar prodao najboljeg igrača pred Bragu: Stiže još miliona u Pančevo

Železničar prodao najboljeg igrača pred Bragu: Stiže još miliona u Pančevo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Železničar iz Pančeva prodao je Silvestera Džaspera Standardu iz Liježa za 1.5 miliona evra, dok se priprema za meč protiv Brage.

Železničar Pančevo prodao Silvestera Džaspera Izvor: Konrad Swierad / Alamy / Profimedia

Večeras od 21 čas Železničar iz Pančeva igra revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Brage, a uoči tog duela ostao je bez svog najboljeg igrača. Silvester Džasper nije ni pošao na gostovanje u Portugal, pošto je završavao sve oko transfera i sada može da se kaže da je novi igrač Standarda iz Liježa, prenosi "Mozzart Sport".

Belgijski klub za njega će platiti 1.500.000 evra, što je jedan od najvećih transfera u istoriji Pančevaca, a tu su još i bonusi, kao i određeni procenat od iduće prodaje. 

Najveći transfer ostaje ipak Stefana Pirgića, ovog leta u Viktoriju Plzenj za čak 3 miliona evra, odnosno prethodnog je Jovan Milosavljević ljetos otišao u Malme za 2,2 miliona evra. Tako je u samo godinu dana "dizelka" zaradila ogroman novac od pojačanja i iskoristila je dobre rezultate.

Džasper je inače u Pančevo stigao u ljeto 2025. godine bez obeštećenja, a postigao je sedam golova i upisao šest asistencija prošle sezone. Zato je bio i u najboljem timu Superlige.

Inače je iz Engleske, igra za Bugare, a najbolje se snalazi na poziciji lijevog krila.

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Tagovi

FK Železničar Pančevo fudbal transferi

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