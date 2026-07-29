"Ćao Željo, ćao Vošo": Lijep gest srpskih klubova pred evro-gostovanje

Vojvodina i Železničar se pripremaju za evropske izazove. Rivalstvo na terenu, ali poštovanje van njega, pokazali su fudbaleri oba kluba.

Izvor: FK Vojvodina

Novosadska Vojvodina i Železničar iz Pančeva probaće da naprave iznenađenje na evropskim gostovanjima koja ih čekaju u četvrtak, a ono što je zanimljivo je da su se jutros na aerodromu "Nikola Tesla" i srele ekspedicije dva kluba. Vojvodina putuje za Amsterdam gdje je čeka revanš sa Ajaksom (prvi meč 1:4), a Železničar ide u Bragu (prvi meč 0:1).

Izvor: FK Vojvodina

"Odnosi u srpskom fudbalu kakve želimo svima. Fudbaleri Vojvodine i Železničara pokazali su da rivalstvo ostaje na terenu, a da van njega vlada međusobno poštovanje i sportski duh", saopštili su iz Vojvodine i dodali:

"Igrači, članovi stručnih štabova i rukovodstva oba kluba iskoristili su priliku da se srdačno pozdrave, razmijene nekoliko riječi i jedni drugima požele mnogo sreće u predstojećim evropskim izazovima. Lijep gest dva srpska predstavnika još jednom je pokazao zajedništvo domaćeg fudbala kada je riječ o nastupima na međunarodnoj sceni. Bez obzira na klupska rivalstva u domaćim takmičenjima, cilj je isti - što bolji rezultat Srbije u Evropi i što uspešnija promocija srpskog fudbala".

Podsjetimo, Ajaks i Vojvodina igraju u četvrtak od 20.15 na "Johan Krojf areni", a Braga i Železničar od 21.00 u "kamenolomu".

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