Dragoljub Zbiljić iznio planove do kraja prelaznog roka i dočekao novog trenera.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić poželio je dobrodošlicu novom treneru Marku Saviću i otkrio planove do kraja prelaznog roka. Novosadski crveno-bijeli su prošlu sezonu završili kao vicešampioni Srbije, ali početak nove je nije prošao onako kako su očekivali...

Da nema zle krvi sa Miroslavom Tanjgom, svjedoče riječi Zbiljića koji se zahvalio doskorašnjem cijelom stručnom štabu.

"Sezona nije krenula kako smo planirali, iako smo se za njih spremali od aprila. Nikada nije bio internzivniji rad, niti veća želja da se izobri veći iskorak u Evropi. Nažalost, došlo je do rastanka sa mojim velikim prijateljem Miroslavom Tanjgom i koristim ovu priliku da se zahvalim celokupnom stručnom štabu – Tanjgi, Dunđerskom, Kociću i Stepanovu. Na iskrenom pristupu i rezultatima u prošloj sezoni. Timski i rezultatski u funkcionisanju kluba napravili smo svi zajedno veliki iskorak. I veliko hvala na tome, to nije kurtoazija, ja to zaista mislim, jer su oni veliki vojvodinaši i ostavili su dubok trag. Kada je već došlo do ovakve situacije, pregovarali smo sa Markom Savićem, bio je naša velika želja i prije dvije godine. Mnogo je težak momenat za dolazak i zato čestitam na hrabrosti jer je spreman da odmah preuzme ekipu i da vodi ekipu u Amsterdamu. Veoma je važno da Vojvodina u četvrtak ostavi dobar utisak, da pokažemo da smo veliki klub. I vjerujem da imamo skup velikih igrača i dalje tvrdim da imamo jedan od dva najjača kolektiva u ligi. Ovaj stručni štab može da pokrene pozitivnu energiju. Evropa nije realna, ali sve je moguće, borićemo se do kraja. U ime kluba, i u svoje, Marko, dobro došao, struni štrabe, dobro došli", rekao je Zbiljić.

Vidi opis "Sa Tanjgom smo se rastali za dva minuta": Zbiljić otkrio šta Vojvodina planira poslije neuspjeha u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Zbiljić kaže da je svako zamjenjiv i da je Vojvodina iznad svega.

"Vojvodina je veliki klub i uvijek ima rezervnu opciju. I u slučaju da predsjednik sutra ne bude ne bude tu, a ne trener ili neki igrač. Miroslav Tanjga je moj prijatelj, ostaćemo prijatelji, ponudio je ostavku, upravni odbor je prihvatio. Peđa Kandić je vodio utakmicu protiv Crvene zvezde u Beogradu. U međuvremenu smo obavili razgovor sa Markom Savićem u nedjelju pa u ponedjeljak. Dobili smo odgovore na pitanja koja su nas mučila i načine kako bi ih rješavao."

Zašto baš Marko Savić?

"Pristup fudbalu. Ja sam bio oduševljen igrom Železničara protiv Brage u Pančevu i to je nešto što ja želim da gledam u Vojvodini. Nije Koković ni u jednom momentu bio tema, jer je čovjek pod ugovorom. Ali neko ko igra takav fudbal igra i hoće takav sistem, onda je taj izbor pao na Marka Savića, a imali smo i jednog španskog trenera, ali je Savić zaslužio šansu poslije dvije godine kada smo ga prvi put željeli. Ako Vojvodina zasija, onda je to prava stvar. Ja bih volio da naši timovi igraju baš tako, da imaju početak i kraj, sa pristupom u koji vjerujemo."

Vojvodina neće rasprodavati igrače do kraja ljetnog prelaznog roka. Zbiljić je otkrio u kom smjeru će se kretati transfer politika.

Izvor: MN PRESS

"Imamo ponude za naše igrače, ali nećemo prodavati više od dvojice igrača, ovaj klub je finansijski i organizacioni broj jedan u Srbiji. Nećemo da dovodimo igrače u maju i junu i da onda prodajemo u avgustu kada ispadnemo iz Evrope. Imamo mnogo reprezentativaca, vjerujemo u njih. Ulažemo u infrastrukturu, dva terena smo završili na našem trening centru. Ulaganje u teretanu je bilo 400.000 evra, u stadion 700.000 evra. Ne možemo zbog promjene trenera da se vratimo tri koraka unazad. Ako neko želi našeg igrača, nećemo ih prodavati jeftino, slušaćemo samo prave finansijske ponude. Ne razgovaramo za male pare, napadamo titulu i trofeje. I dalje mislim da smo imali šansu protiv Ferencvaroša, iako nisam bio protiv Ajaksa. Mislim da smo proti Ferencvaroša morali bolje. Želim i da se zahvalim našim navijačima. Imamo i najbolje navijače na tribinama, velika podrška i veliko hvala svim navijačima. Na mene su ostavili fenomenalan utisak. Organizacija međunarodnih utakmica je bila čista desetka. Preko 40 ljudi je radilo u organizaciji tih utakmici. Nije se namjestilo, imamo dva prelazna roka, nećemo da odustanemo. Ja ovaj klub vidim kao broj jedan u Srbiji. Da li će to biti ove ili sljedeće godine, nije bitno, važno je da ulažemo i da nastavljamo da rastemo. Pritisak je ogroman, ovo je Vojvodina, postavljamo standard na Balkanu. Nije bilo nikakvih ružnih scena, niti svađa u klubu. Rastanak sa Tanjgom prošao je mirno u roku od dva minuta. To je zdrava komunikacija. Ali izazovi su veliki, sezona pred nama je puna iskušenja, ali vjerujemo u sebe".

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