Zašto Dušan Tadić nije otišao u Ajaks? Izgleda da ga je Krojf uvrijedio

Dušan Tadić je iznenadio sve odabirom NEC-a umjesto Ajaksa, gde je ponuda bila da postane trener, a ne igrač.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavni srpski fudbaler Dušan Tadić odlučio je da karijeru nastavi u Holandiji gdje je potpisao dvogodišnji ugovor sa NEC-om iz Najmegena, što je mnoge iznenadilo. Imao je Tadić ponude sa Bliskog istoka, potom Vojvodine, Šalkea, Ciriha, čak i drugih klubova iz Holandije, pa i Ajaksa u kome je ostavio najdublji trag.

Na utakmici Vojvodine i Ajaksa u Novom Sadu vidjeli smo da se Tadić pozdravio i sa direktorom amsterdamskog kluba Đordijem Krojfom, koji mu je dao ponudu - ali ga njome malo i uvrijedio.

"Nije bilo ponude da igram za Ajaks, bila je ponuda da postanem trener. Ali radije bih igrao fudbal. To je sve", rekao je Tadić za holandski "ESPN" po dolasku u Najmegen, s kojim će probati da uđe u grupnu fazu Lige šampiona, što neće biti lako jer za rivala ima Olimpijakos.

VidIo se u Novom Sadu sa bivšim saigračima iz Ajaksa, Dejlijem Blindom i Stivenom Berhojsom, a proslavio je i pred južnom tribinom na kojoj su bili "kopljanici".

"Tako sam srećan što se Dejli Blind vratio. A tu su i drugi iskusni momci koji su već ovdje. Moja veza sa Ajaksom je posebna. To je bio moj klub iz snova kada sam bio mali i to će uvijek ostati. Bio sam kapiten kluba. Klub mi mnogo znači. Ta veza je uvijek tu", rekao je Tadić kome će (za sada) povratak u Amsterdam ostati samo san.

"Đordi Krojf je imao neke druge prioritete. To je njegovo mišljenje. Ponudio mi je posao trenera, što je lijepo od njega. Ali ja se osjećam prijatnije na terenu. Vidjećemo šta nosi budućnost", rekao je Tadić i zaključio:

"Mislim da Đordi Krojf radi sjajan posao. On je pobjednik i nadam se da čini sve što je u njegovoj moći da ostvari rezultate i osvaja trofeje sa Ajaksom. Siguran sam da to može sa svojim mentalitetom".

Podsjetimo, Tadić je karijeru počeo u Vojvodini i za nju igrao do 2010. godine, a onda je otišao baš u Holandiju gdje je igrao za Groningen i Tvente. Bio je u Sautemptonu četiri sezone, pa onda u Ajaksu proveo najbolje dane karijere od 2018. do 2023. godine. Nastupao je još za Fenerbahče, Al Vahdu i sada NEC.

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