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Dušan Tadić ima novi klub: Bivši kapiten Srbije se vratio u evropski fudbal

Dušan Tadić ima novi klub: Bivši kapiten Srbije se vratio u evropski fudbal

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekadašnji fudbaler Vojvodine, Sautemptona i Ajaksa ponovo će igrati u Evropi, ovog puta za NEC Najmegen.

Dušan Tadić ima novi klub potpisao za NEC Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Dušan Tadić ima novi klub! On će karijeru nastaviti u Holandiji, zemlji čiji fudbal veoma dobro poznaje. Nakon dugih i napornih pregovora, nekadašnji kapiten srpske reprezentacije postigao je dogovor sa ekipom NEC iz Najmegena, u čijim će redovima odigrati narednu sezonu.

Pominjalo se da su za Tadića zainteresovani timovi iz UAE, prije svih tamošnji Al Nasr koji se nadao da će ubijediti Srbina da potpiše ugovor, a među kandidatima su bili još i Šalke, Vojvodina, pa Fenerbahče koji mu je nudio mjesto pomoćnog trenera... Ta opcija nije bila primamljiva Tadiću, koji želi još jednu sezonu na vrhunskom nivou - u holandskom timu koji je bio pravi hit prethodnog prvenstva.

NEC iz Najmegena će ovog ljeta igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a protivnik u trećem kolu biće im ekipa Olimpijakosa. Ulazak u Ligu šampiona bio bi istorijski uspjeh za NEC, koji je prethodnu sezonu završio ispred Ajaksa - kluba čiji navijači smatraju Tadića za svoju legendu, što su pokazali i u Novom Sadu prije nekoliko dana.

Tadiću je NEC Najmegen biti četvrti tim u Holandiji. Prvi inostrani tim bio mu je Groningen, zatim je igrao za Tvente, a najdublji trag ostavio je u Ajaksu sa kojim je impresivne rezultate bilježio i na domaćoj i na evropskoj sceni. Pored ovih klubova Tadić je dio karijere proveo u redovima Vojvodine, Sautemptona, Fenerbahčea i Al Vahde, iz koje se nakon jedne sezone vraća u Evropu.

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