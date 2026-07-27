Zvezdu napustio u suzama, sad može da se vrati: Poslata je ponuda za reprezentativca Srbije

Reprezentativac Srbije Ognjen Mimović mogao bi da se vrati u Crvenu zvezdu ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda bi u ljetnom prelaznom roku mogla da angažuje Ognjena Mimovića, svog nekadašnjeg desnog beka! Reprezentativac Srbije trenutno je član turskog Fenerbahčea, ali taj tim ne računa na njega ni u predstojećoj sezoni. Mimović nije licenciran za evropske mečeve, što mu je bio jasan signal da traži novu sredinu.

Čak ni odlične partije u pripremnim utakmicama nisu ubijedile trenera Ismaela Kartala da Ognjenu Mimoviću pruži šansu u novoj sezoni. Ujedno, to je desnog beka približilo Crvenoj zvezdi - kako prenose mediji iz Turske, srpski šampion ponudio je 1.500.000 evra za usluge svog nekadašnjeg prvotimca. Uz to, Fenerbahče bi mogao da se nada i bonusima u iznosu od milion evra, ukoliko se Mimović nametne u Zvezdi.

Turski klub za sada nije zainteresovan za ovu ponudu. Oni žele da posluju sa Geztepeom i da tom turskom klubu ponude Mimovića u sklopu drugog transfera. Nadaju se da bi srpski reprezentativac mogao da bude uključen u prelazak krilnog napadača Okana Kurtulana, što je u ovom dijelu prelaznog roka označeno kao jedan od prioriteta Fenerbahčea.

Mimović za sada može samo da čeka, a odluka o nastavku karijere zavisiće i od njega. Ideja Crvene zvezde je jasna. Dolazak Ognjena Mimovića otvorio bi prostor za prodaju reprezentativca Južne Koreje Seola Jung Vua, dok bi reprezentativac Srbije onda postao prvi izbor na mjestu desnog beka. Bilo bi to ispunjenje snova za talentovanog fudbalera koji je plakao na rastanku sa Zvezdom.

Svojevremeno je Ognjen Mimović odigrao 34 meča za prvi tim Crvene zvezde, uz jedan gol i tri asistencije. Već tada je imao priliku da vidi kako izgleda igranje u Ligi šampiona, koju bi mogao da igra i ove godine - ukoliko se dogodi transfer, pa Zvezda izbori plasman. Crveno-bijeli su ga u januaru 2025. godine za 6,7 miliona evra prodali turskom klubu, ali se tamo nije snašao - išao je na pozajmice u Zenit i Pafos, a za godinu i po dana ima ukupno 34 utakmice, nijednu u dresu Fenerbahčea.

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