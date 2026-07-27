Italijanski petoligaš dobio najmoderniji stadion: Ovdje će biti održane Mediteranske igre

Na Mediteranskim igrama učestvuju Srbi, a ceremonija otvaranja biće organizovana na novom i veoma modernom stadionu malo poznatog petoligaša.

Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14

Mnogo je onih koji bi rekli da je infrastruktura najveći problem fudbala u Italiji. Stadioni koji su građeni ili "šminkani" za Svjetsko prvenstvo 1990. godine sada su u veoma lošem stanju, a klubovi nisu finansijski dovoljno moćni da bi uložili u njihovu sanaciju ili izgradnju novih objekata. Zbog toga je čak i pod znakom pitanja organizacija Evropskog prvenstva, koju je trebalo da podijele Italija i Turska - UEFA je signalizirala da Turska ima bolje uslove i dovoljno stadiona da sama organizuje turnir.

Sa druge strane, Italijani su konačno počeli da rade. Istina, stadion koji su u potpunosti sredili i sada je jedan od modernijih u zemlji neće biti dom nekog slavnog tima. Neće se na njemu igrati ni Serija A, ni Serija B, neće biti domaći teren nekog slavnog kluba u velikim problemima. Zbog Mediteranskih igara koje se održavaju ovog ljeta Italijani su rekonstruisali stadion Erazmo Jakovone u gradiću Taranto, gdje igra lokalni petoligaš! Ovako je taj stadion izgledao ranije:

Prvi fudbalski klub u gradu osnovan je davne 1904. godine, ali je 1927. godine više lokalnih timova skupljeno u jedan koji je trebalo da bude ponos grada. Uspijevao je taj tim čak 31 sezonu da provede u Seriji B i po tome je rekorder italijanskog fudbala - ima najviše drugoligaških sezona od svih timova koji nikada nisu ušli u Seriju A. Ipak, slavna vremena davno su prošla. Od 1993. godine nikada nisu bili drugoligaši, a prošle godine je stari klub ugašen i umjesto njega je osnovan novi - što je čest slučaj u Italiji.

Debitantsku sezonu u petom rangu takmičenja završili su na trećoj poziciji, što im je omogućilo da igraju plej-of za popunu Serije D. Prošli su četvrtfinale i finale, ali su u nadoknadi finalnog meča primili gol koji ih je spriječio da već na novom početku upišu veliki uspjeh i naprave korak ka vrhu italijanskog fudbala.

Naravno, tako nešto će im biti lakše da postignu sada kada imaju novi stadion. Renovirani stadion koji nosi ime po tragično stradalom fudbaleru ovog kluba imaće kapacitet od oko 16.000 mjesta, a nudiće gledaocima maksimalan komfor. Sve četiri tribine su pokrivene, a ovo je vjerovatno najbolji stadion u petoj ligi italijanskog fudbala. Pogledajte kako izgleda:

Vidi opis Italijanski petoligaš dobio najmoderniji stadion: Ovdje će biti održane Mediteranske igre Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/Antenna Sud - canale 14 Antenna Sud - canale 14 Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mediteranske igre biće odraže u Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra, ali će se takmičenja u nekoliko sportova održavati i u okolnim mestima. Stadion Erazmo Jakovone poslužiće za mečeve fudbalskog turnira, ali i za ceremoniju otvaranja. Dok ona bude trajala po ovom stadionu prošetaće srpski reprezentativci.

Pored domaćina Italije i BiH, očekuje se da na Mediteranskim igrama ove godine nastupe takmičari iz još 24 države. Učestvovaće Albanija, Alžir, Andora, Crna Gora, Hrvatska, Kipar, Egipat, Francuska, Grčka, "Kosovo", Liban, Libija, Malta, Monako, Maroko, Portugal, San Marino, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Španija, Sirija, Tunis i Turska.

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