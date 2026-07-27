Slovenački velikan otpustio trenera poslije samo dvije utakmice!

Promjena na klupi ljubljanske Olimpije na samom startu prvenstva.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ljubljanska Olimpija protekle sezone ostala je bez plasmana u evropska takmičenja poslije deset vezanih sezona u Evropi, kao i bez trofeja u domaćim takmičenjima, a ni start nove sezone ne obećava.

U prvom kolu Olimpija je poražena 2:0 od Brava, a u drugom kolu poraženi su i na gostovanju Muri.

Uprava kluba ekspresno je reagovala nakon najlošijeg starta sezone u istoriji i odmah smijenila trenera Mišu Brečka, koji je stigao na klupu u junu i vodio ekipu na samo ova dva meča.

"Ljubljana i Mišo Brečko okončali su saradnju. Sportski direktor Nedžat Ajgun je zbog trenutnih rezultata prezentovao odluku upravi i nakon detaljne analize učinka u prethodnom periodu u kojem su upisana četiri poraza (dva u prijateljskom meču, op.a.) i postignutog jednog gola i četiri primljena klub je odlučio da smijeni trenera. Ovi rezultati doveli su do najlošijeg starta sezone u klupskoj istoriji, a cilj ovog poteza je da ekipa što prije krene sa dobrim rezultatima", navela je Olimpija i poželjela sreću Brečku i njegovom stručnom štabu.

Mišo Brečko bio je selektor U16, U 17 i U19 reprezentacije Slovenije, a ovo mu je bio prvi angažman kao trener u nekom klubu.