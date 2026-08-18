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"Razvodim se od najljepše žene na planeti": Gvardiola otvorio dušu pred igračima

"Razvodim se od najljepše žene na planeti": Gvardiola otvorio dušu pred igračima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbalski trener Pep Gvariola otkrio je kako je period razvoda iskoristio za motivaciju igrača u Mančester sitiju

Pep Gvardiola razvod iskoristio kao motivaciju za igrače Mančester sitija Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Španski trener Pep Gvardiola otkrio je kako je priču o razvodu sa Kristinom Serom upotrijebio kao jedinstven primjer za motivaciju fudbalera Mančester sitija. Prije nekoliko mjeseci Španac je riješio da završi desetogodišnji mandat u engleskom velikanu, a jedna decenija bila je dovoljna da se u njegovom životu mnogo stvari promijeni - detalje je opisao u dokumentarcu "Prekrasna opsesija".

Film koji se prikazuje na "Prime Video" prati Gvardioline posljednje dvije godine na klupi Sitija. Nezaobilazna tema bio je i razvod španskog stratega, a da više "na papiru" nije u braku sa suprugom Gvardiola je igračima saopštio i prije nego što su mediji saznali tu vijest.

"Ljudi, želim nešto da vam priznam. Razvodim se od najljepše žene na vašoj planeti. Moje supruge. Moje bivše supruge. Neizmjerno je volim! Ali izgubili smo strast. Iz mnogo razloga, izgubili smo strast. Volim je? Da, apsolutno. Ona voli mene? Da. Ali izgubili smo strast", rekao je igračima Gvardiola u svlačionici uoči meča sa Juventusom u Ligi šampiona.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ideja španskog trenera, te 2014, bila je da privatni život poveže sa fudbalom i na jedinstven način prekine niz poraza svog tima. "Zašto igraš fudbal? Zato što samo igraš ili zato što imaš nešto u sebi? Gdje je strast? U životu, šta god da radiš, radi to sa strašću. Ne želim dobre igrače. Želim igrače sa strašću", dodao je španski stručnjak.

Igrači su bili zabrinuti

Gvardiolina iskrenost nije bila samo motivacija igračima, otkrio je pomoćni trener Manel Esijarte. "Nikada nisam morao da idem u svlačionicu da razgovaram s igračima, osim jednom. Zato što su bili zabrinuti jer je Pep bio anksiozan. Bio je tužan. Bio je drugačiji. I samo sam ja znao razlog", otkrio je Esiarte o razvodu prijatelja Pepa Gvardiole.

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Tagovi

Pep Gvardiola Mančester siti

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