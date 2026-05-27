Gvardiola zbog njega zna sve o Srbima: Odlazi zajedno sa svojim "anđelom čuvarom"

"Ne znam da li anđeli postoje i ako postoje, da li nam pomažu. Još manje znam da li postoje anđeli čuvari. Ipak, ako postoje, vjerujem da si ti jedan od njih", napisao je Gvardiola.
Zajedno sa Pepom Gvardiolom, Mančester siti ostaće i bez njegovog najvažnijeg saradnika Manuela Estijartea. Slavni španski vaterpolista (64), osvajač zlatne olimpijske medalje 1996. i svjetske titule 1998. sa reprezentacijom otići će kao dio tima koji je "građane" učinio svjetskom silom u prethodnih 10 godina.
Otići će i Pep Lejnders (43), Gvardiolin "Broj 1" i decenijski saradnik Jirgena Klopa, kojeg je preuzeo od Nijemca kada se on rastao sa Liverpulom. Prije tog transfera sa Enfilda u Mančester imao je kratku epizodu u Red Bul Salcburgu. Otići će i Kolo Ture (45), legendarni as Sitija i osvajač Premijer lige, koji je prošlog ljeta postao dio stručnog štaba. Otići će i Lorenco Buenaventura (63), kondicioni trener koji već 20 godina sarađuje sa Gvardiolom, od Barselone, preko Bajerna, do Sitija. Otići će i Ćavi Mancisidor (56), trener golmana, koji je dočekao Pepa u Sitiju, u koji je stigao 2013, u mandatu Manuela Pelegrinija.
I dok je za sve članove stručnog štaba lako objasniti šta su radili u Gvardiolinom timu, za Estijartea je najtačnije reći da je bio "nezamjenljiv" i da Pep samo bez njega nije mogao ni dan svoje trenerske karijere.
Slavni vaterpolista upoznao je Gvardiolu 1992, kada je Pep slavio titulu prvaka Španije sa Barselonom, a Estijarte mu prišao kao veliki navijač Barselone. Ostali su u kontaktu tokom igračkih karijera, a 2008. godine ga je Pep pozvao da mu asistira na Nou Kampu. U međuvremenu je Estijarte bio uvijek na raspolaganju Gvardioli, pa čak i 2001. godine, kada je bio suočen sa optužbama za doping.
Privrženost je obostrana i Gvardiola je o njoj dosta lijepog napisao u predgovoru Estijarteovoj knjizi "Svi moji rođaci".
"Ako anđeli postoje, ti si jedan od njih"Izvor: DAVID HANCOCK / AFP / Profimedia
"Ne znam da li anđeli postoje i ako postoje, da li nam pomažu. Još manje znam da li postoje anđeli čuvari. Ipak, ako postoje, vjerujem da si ti jedan od njih", napisao je Gvardiola.
Pep je o Estijarteovoj ulozi svojevremeno rekao da mu pomaže da "posmatra sport odozgo", a zvanična Špančeva titula u Sitiju bila je: "Šef tima za podršku igračima i protokol." Ipak, taj naziv nije dovoljno opisivao koliko je Estijarte činio za Siti i za Gvardiolu.
"Manuel mi je govorio 'Nemoj, stani, nemoj tako', onda kada je trebalo da donosim odluke o igračima na najvišem nivou. Kao i u životu, postoje stvari kojima pristupaš na različiti način i on mi je pomogao mnogo sa tim", govorio je Gvardiola o vaterpolisti iz Manrese, rođenom 1961. godine.
Igrao je Estijarte za Španiju čak 23 godine, nastupao na Olimpijskim igrama od Moskve 1980. do Sidneja 2000. godine i sa 127 golova na olimpijslkim igrama postavio rekord tog najvažnijeg vaterpolo turnira. Između ostalog, on je razlog zbog kojeg je Gvardiola dobro znao sve o uspjesima srpskog vaterpolo tima, aktuelnog trostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona.
"Zbog toga su Olimpijske igre veličanstvene. Pogledajte samo srpski vaterpolo, loše su igrali prve mečeve, pa vidite šta se desilo. Gol u produžecima i onda pobjeda protiv Hrvatske u finalu. Bilo je lijepo biti tamo. Jedna od najljepših stvari u Ligi šampiona su putovanja po Evropi, imate priliku da budete u različitim okruženjima", govorio je Gvardiola o finalu Pariza 2024.