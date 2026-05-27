Gvardiola zbog njega zna sve o Srbima: Odlazi zajedno sa svojim "anđelom čuvarom"

Zajedno sa Pepom Gvardiolom, Mančester siti ostaće i bez njegovog najvažnijeg saradnika Manuela Estijartea. Slavni španski vaterpolista (64), osvajač zlatne olimpijske medalje 1996. i svjetske titule 1998. sa reprezentacijom otići će kao dio tima koji je "građane" učinio svjetskom silom u prethodnih 10 godina.

Otići će i Pep Lejnders (43), Gvardiolin "Broj 1" i decenijski saradnik Jirgena Klopa, kojeg je preuzeo od Nijemca kada se on rastao sa Liverpulom. Prije tog transfera sa Enfilda u Mančester imao je kratku epizodu u Red Bul Salcburgu. Otići će i Kolo Ture (45), legendarni as Sitija i osvajač Premijer lige, koji je prošlog ljeta postao dio stručnog štaba. Otići će i Lorenco Buenaventura (63), kondicioni trener koji već 20 godina sarađuje sa Gvardiolom, od Barselone, preko Bajerna, do Sitija. Otići će i Ćavi Mancisidor (56), trener golmana, koji je dočekao Pepa u Sitiju, u koji je stigao 2013, u mandatu Manuela Pelegrinija.

I dok je za sve članove stručnog štaba lako objasniti šta su radili u Gvardiolinom timu, za Estijartea je najtačnije reći da je bio "nezamjenljiv" i da Pep samo bez njega nije mogao ni dan svoje trenerske karijere.

Slavni vaterpolista upoznao je Gvardiolu 1992, kada je Pep slavio titulu prvaka Španije sa Barselonom, a Estijarte mu prišao kao veliki navijač Barselone. Ostali su u kontaktu tokom igračkih karijera, a 2008. godine ga je Pep pozvao da mu asistira na Nou Kampu. U međuvremenu je Estijarte bio uvijek na raspolaganju Gvardioli, pa čak i 2001. godine, kada je bio suočen sa optužbama za doping.

Privrženost je obostrana i Gvardiola je o njoj dosta lijepog napisao u predgovoru Estijarteovoj knjizi "Svi moji rođaci".

"Ako anđeli postoje, ti si jedan od njih"

"Ne znam da li anđeli postoje i ako postoje, da li nam pomažu. Još manje znam da li postoje anđeli čuvari. Ipak, ako postoje, vjerujem da si ti jedan od njih", napisao je Gvardiola.

Pep je o Estijarteovoj ulozi svojevremeno rekao da mu pomaže da "posmatra sport odozgo", a zvanična Špančeva titula u Sitiju bila je: "Šef tima za podršku igračima i protokol." Ipak, taj naziv nije dovoljno opisivao koliko je Estijarte činio za Siti i za Gvardiolu.

"Manuel mi je govorio 'Nemoj, stani, nemoj tako', onda kada je trebalo da donosim odluke o igračima na najvišem nivou. Kao i u životu, postoje stvari kojima pristupaš na različiti način i on mi je pomogao mnogo sa tim", govorio je Gvardiola o vaterpolisti iz Manrese, rođenom 1961. godine.

Igrao je Estijarte za Španiju čak 23 godine, nastupao na Olimpijskim igrama od Moskve 1980. do Sidneja 2000. godine i sa 127 golova na olimpijslkim igrama postavio rekord tog najvažnijeg vaterpolo turnira. Između ostalog, on je razlog zbog kojeg je Gvardiola dobro znao sve o uspjesima srpskog vaterpolo tima, aktuelnog trostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona.

"Zbog toga su Olimpijske igre veličanstvene. Pogledajte samo srpski vaterpolo, loše su igrali prve mečeve, pa vidite šta se desilo. Gol u produžecima i onda pobjeda protiv Hrvatske u finalu. Bilo je lijepo biti tamo. Jedna od najljepših stvari u Ligi šampiona su putovanja po Evropi, imate priliku da budete u različitim okruženjima", govorio je Gvardiola o finalu Pariza 2024.