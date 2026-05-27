Spisak SAD za Svjetsko prvenstvo: Desetka ide Pulišiću, da sa njom ispiše istoriju

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Selektor Maurisio Poketino objavio je spisak igrača SAD za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Poketino saopštio je spisak imena igrača koji će činiti nacionalni tim na Svetskom prvenstvu od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

SAD će poslije 32 godine biti domaćin najvećeg turnira na svijetu i dočekaće sa velikim ambicijama utakmice protiv Paragvaja 12. juna u Los Anđelesu, protiv Australije u Sijetlu 19. juna i protiv Turske opet u Los Anđelesu 25. juna.

Na spisku su igrači nekoliko evropskih velikana - as Milana Kristijan Pulišić (27) je lider ekipe, centralni vezista Juventusa Veston Mekeni (27) jedan je od asova od kojih Amerikanci očekuju najviše, kao i od ofanzivnog veziste Bajer Leverkuza Malika Tilmana (23), centarfora Monaka Folarina Baloguna (24), defanzivnog veziste Brotnmuta Tajlera Adamsa (27)... Među liderima je i Timoti Vea (26), krilni napadač Olimpik Marseja i sin osvajača Zlatne lopte Džorža Vee (59). Takođe, tu je i Seržinjo Dest (25), desni bek PSV Ajndhovena.

  • GOLMANI: Kris Brejdi (Čikago Fajer), Met Fris (Njujork Siti), Met Tarner (Nju Ingland Revolušn)
  • DEFANZIVCI: Maks Arfsten (Kolambus Kru), Seržinjo Dest (PSV Ajndhoven), Aleks Friman (Viljareal), Mark Mekenzi (Tuluz), Tim Rim (Šarlot), Kris Ričards (Kristal Palas), Antoni Robinson (Fulam), Majls Robinson (Sinsinati), Džo Skali (Borusija Menhengladbah), Oston Trasti (Seltik)
  • VEZNI IGRAČI: Tajler Adams (Bornmut), Sebastijan Berhalter (Vankuver Vajtkeps, Veston Mekeni (Juventus), Đio Rejna (Borusija Menhengladbah), Kristijan Roldan (Sijetl Saunders), Malik Tilman (Bajer Leverkuzen)
  • NAPADAČI: Brenden Aronson (Lids), Folarin Balogun (Monako), Rikardo Pepi (PSV Ajndhoven), Kristijan Pulišić (Milan), Tim Vea (Olimpik Marselj), Hadži Rajt (Koventri), Alehandro Zendehas (Klub Amerika)

Tačno polovina ekipe učestvovala je i na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, na kojem su Amerikanci stigli do osmine finala i izgubili protiv Holandije 1:3. Reprezentacija SAD od 1990. godine je propustila samo Svetsko prvenstvo u Rusiji, a najveći uspjeh napravila je u Japanu i Južnoj Koreji 2022. godine, kada je nastupila u četvrtfinalu i u njemu tijesno izgubila od Nemačke (0:1).

