logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izbacio Zvezdu iz Lige šampiona i vraća se u Zagreb: Veliko ime ponovo na "Maksimiru"

Izbacio Zvezdu iz Lige šampiona i vraća se u Zagreb: Veliko ime ponovo na "Maksimiru"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusni krilni napadač Mislav Oršić ponovo će igrati u Dinamo Zagrebu.

Mislav Oršić se vraća u Dinamo Izvor: EPA/SAKIS SAVVIDES

Luhevo krilo Pafosa Mislav Oršić zaigraće opet za Dinamo Zagreb. Na kraju sezone u kojoj je sa Kipranima eliminisao Crvenu zvezdu u plej-ofu za Ligu šampiona, fudbaler iz Zagreba drugi put će zadužiti opremu hrvatskog prvaka. Prethodno je nosio dres "modrih" od jula 2018. pa sve do januara 2023, kada je za 5,7 miliona evra otišao u Sautempton.

Oršićev povratak u Dinamo potvrdio je portal Index.hr, uz objašnjenje da će se Oršić vratiti kao slobodan igrač, poslije isteka ugovora sa Kipranima. Na "Maksimir" dolazi poslije osam utakmica u Ligi šampiona za Pafos (po dva gola i asistencije), ali i kao dio šireg spiska reprezentacije Hrvatske.

U Dinamu je Oršić ostavio dubok trag, pet puta osvojio titulu prvaka Hrvatske i postigao jedan od najljepših evropskih golova u klupskoj istoriji, protiv Vest Hema u Londonu 2021. godine u Ligi Evrope. 

Dinamo Zagreb počeće učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona u 2. kolu, 21. jula i prema predviđanjima biće nosilac sve do plej-ofa, uključujući i tu fazu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mislav Oršić Dinamo Zagreb fudbal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC