Izbacio Zvezdu iz Lige šampiona i vraća se u Zagreb: Veliko ime ponovo na "Maksimiru"

Iskusni krilni napadač Mislav Oršić ponovo će igrati u Dinamo Zagrebu.

Luhevo krilo Pafosa Mislav Oršić zaigraće opet za Dinamo Zagreb. Na kraju sezone u kojoj je sa Kipranima eliminisao Crvenu zvezdu u plej-ofu za Ligu šampiona, fudbaler iz Zagreba drugi put će zadužiti opremu hrvatskog prvaka. Prethodno je nosio dres "modrih" od jula 2018. pa sve do januara 2023, kada je za 5,7 miliona evra otišao u Sautempton.

Oršićev povratak u Dinamo potvrdio je portal Index.hr, uz objašnjenje da će se Oršić vratiti kao slobodan igrač, poslije isteka ugovora sa Kipranima. Na "Maksimir" dolazi poslije osam utakmica u Ligi šampiona za Pafos (po dva gola i asistencije), ali i kao dio šireg spiska reprezentacije Hrvatske.

U Dinamu je Oršić ostavio dubok trag, pet puta osvojio titulu prvaka Hrvatske i postigao jedan od najljepših evropskih golova u klupskoj istoriji, protiv Vest Hema u Londonu 2021. godine u Ligi Evrope.

Dinamo Zagreb počeće učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona u 2. kolu, 21. jula i prema predviđanjima biće nosilac sve do plej-ofa, uključujući i tu fazu.

