"Svima kojima je rat u Jugoslaviji počeo na Dinamo - Zvezda": Boban udario policajca, ovako to pamte u Zagrebu

Na današnji dan otkazan je meč Dinamo - Zvezda zbog haosa na terenu, na tribinama i u gradu Zagrebu. Ovako se u Dinamo Zagrebu pamti taj datum.

Izvor: YouTube/chika11paja

Rukovodstvo šampiona Hrvatske Dinamo Zagreba položilo je vijenac u znak sjećanja na navijače Dinama poginulim u građanskom ratu u Jugoslaviji. Učinilo je to na stadionu Maksimir, na godišnjicu neodigrane utakmice Dinamo Zagreba i Crvene zvezde, za koje je simbolično za mnoge počeo rat na prostoru nekadašnje zemlje.

Zvonimir Boban bio je na čelu delegacije kao predsjednik Dinama, a u vrijeme haosa na navedenoj utakmici bio je igrač Dinama i jedan od izgrednika na terenu. Skočio je na pripadnika policije Refika Ahmetovića i zadao mu udarce, ali decenijama poslije toga nazvao je taj čin "borbom za slobodu".

"Nisam bio sam u tome. Mnogi taj događaj vežu samo za mene, ali to nije baš tako. Hiljade drugih mladića taj su dan proživjele i uradile istu stvar kao i ja, ali ja sam bio apostrofiran jer sam bio fudbaler, desetka i kapiten Dinama. Ali, ja nisam napravio ništa više od ostalih koji su tada bili na stadionu. Bila je to pobuna protiv teškog režima, živjeli smo u paklu. To je bila borba za slobodu", govorio je Boban, a prenio "Večernji list"

Ipak, poslije odslužene kazne nastavio je da igra za Jugoslaviju (i u mladoj i u 'A' selekciji) i da sluša himnu "Hej Sloveni", kao što je i Crvena zvezda i sljedeće sezone, 1991/92, gostovala Dinamu na "Maksimiru" - i to u prisustvu Franje Tuđmana.

"Povodom godišnjice Dinamo - Zvezda..."

"Povodom godišnjice 13. maja 1990. godine i nikada održane utakmice Dinamo - Crvena zvezda, delegacija GNK Dinamo danas je odala počast svim navijačima Dinama poginulim u Domovinskom ratu. Delegacija, koju su predvodili predsjednik Kluba Zvonimir Boban, počasni predsjednik Velimir Zajec, član Uprave Zvonimir Manenica, predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara i ostali članovi NO-a, položila je vijenac i zapalila svijeće pod spomenikom ispod zapadne tribine stadiona", navedeno je u saopštenju kluba ove srijede.

"Svim navijačima Dinama za koje je rat počeo 13. maja 1990. godine na stadionu Maksimir, a završio se polaganjem svojih života na oltar domovine Hrvatske - neka im je vječna slava i hvala!", poruka je sa Maksimira.

Cijela Jugoslavija gledala je u TV prenosu uživo haos na "Maksimiru", kojem je u delegaciji Zvezde prisustvovao i kasnije paravojni komandant "Tigrova", Željko Ražnatović Arkan. Taj meč ušao je u legendu i oko njega se decenijama pleo mit kao o početku rata, pa ga je i Si-En-En uvrstio među pet utakmica koje su promijenile svijet.

Meč je odigran mjesec dana poslije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, u kojoj je pobijedila stranka Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), na čelu sa liderom Franjom Tuđmanom, komunističkim generalom. U periodu podignutih tenzija, navijači Zvezde došli su u grad oko podneva i praktično od tada su počeli sukobi u gradu i na stadionu. Zbog takvog haosa i simbolike koju je svaka godišnjica "podgrijavala" iz godine u godinu, mnogi smatraju da je rat počeo baš tog 13. maja na "Maksimiru".

Bonus video:

Pogledajte 00:15 Navijači Crvene Zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)