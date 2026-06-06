"Sve je puklo kad je otac Dušan Vlahovića rekao cifru": Italijani pišu o burnom razlazu sa Juventusom

Prema pisanju italijanskih medija, problem u pregovorima Dušana Vlahovića sa Juventusom bila je provizija za potpis novog ugovora. Poslije svega, Dušan će otići za džabe, kao slobodan igrač.

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Italijanski "Korijere delo sport" donosi nastavak sage o odlasku Dušana Vlahovića iz Juventusa, pa navodi da je njegov otac Miloš tražio 30 miliona evra bruto kao proviziju za potpis.

"Pregovore je poremetio bonus za potpis i bruto provizija koje je tražio njegov otac Miloš, u iznosu od oko 30 miliona evra - što je za klub koji ga ima pod ugovorom do 30. juna, kada bi mogao postati slobodan igrač, potpuno nerealno", piše taj izvor.

Ipak, navedena cifra nije toliko nerealna.

"Stvar je jednostavna: koliko košta centarfor od 26 i po godina iz vrhunskog kluba? Ako se uzme u obzir koliko je plaćen Džonatan Dejvid (12,5 miliona bonusa plus 6 miliona godišnje), a posebno transfer Lojsea Opende (45 miliona ukupno), ova cifra i nije potpuno van realnosti. Ipak, problem je što Vlahović trenutno nema ni dogovor, ni konkretne pregovore ni sa kim, jer je ideja da sačeka top klub koji će moći da odgovori i sportskim i finansijskim ambicijama. To neće biti lako", zaključuju italijanski novinari.

Isti izvor citira izjavu dugogodišnjeg defanzivca, a sada funkcionera Juventusa Đorđa Kjelinija: "Dušan Vlahović je ozbiljna osoba. Prema ovim ciframa, neće ostati u Italiji, a u svakom slučaju je legimitimno da traži drugačiji tip ugovora", kazao je on.

Juventus je kao slobodne igrače prethodnih godina pratio i Paula Dibalu u Romu, kao i vezistu Adrijana Rabioa, koji se preko Olimpik Marseja vratio u Italiju i sada je u Milanu.

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Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)