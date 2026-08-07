Sloga gostuje na "Pecari": Uz maksimalan pristup i odgovornost do pozitivnog rezultata

Dobojlije na teškom gostovanju na otvaranju nove sezone u Premijer ligi BiH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Novu sezonu u Premijer ligi BiH fudbaleri dobojske Sloge otvoriće gostovanjem na "Pecari" ekipi Širokog Brijega.

Ovaj susret na programu je u subotu od 21 čas, a najavili su ga šef stručnog štaba Dobojlija Perica Ognjenović i novi kapiten "crveno-bijelih" Toni Jović.

Mnogo je mijenjala Sloga u pauzi između dva prvenstva. Stigao je veliki broj novih igrača, a tu je i novi strateg, koji je zamijenio Nedima Jusufbegovića.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

"Očekuje nas izuzetno teška utakmica u Širokom Brijegu na otvaranju prvenstva. Radi se o jednoj ekipi koja je među najstabilnijim u ligi, jedan protivnik za respekt, koji sigurno ne smije da se potcijeni ni u kakvom pogledu. Spremali smo se, radili smo najbolje što smo mogli u datim okolnostima, imali smo veliku rekonstrukciju ekipe, ali to nije izgovor. Idemo da odigramo najbolju utakmicu što možemo i da probamo da zabilježimo pozitivan rezultat", poručio je Ognjenović pred gostovanje u Hercegovini.

Toni Jović preuzeo je kapitensku traku, jedan je od rijetkih fudbalera koji je i prošle sezone nastupa u redovima dobojskog tima, a dobro zna šta se može očekivati na "Pecari". Upravo je tamo nastupao za Široki Brijeg od 2019. do 2021. godine.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

"Novu sezonu otvaramo na 'Pecari', a s obzirom na to da sam igrao tamo, znam da je svim klubovima to jako teško gostovanje, tako da će vjerovatno biti i nama. Zaželjeli smo se svi fudbala, kako mi, tako i oni. Vjerujem u našu ekipu, smatram da smo tokom priprema radili dobro i da možemo odgovoriti svim zahtjevima. Trebaće nekoliko kola da se međusobno upoznamo, ali i sa ostalim klubovima u ligi koji su promijenili igrački kadar. Mislim da se uz maksimalan pristup i odgovornost možemo nadati pozitivnom rezultatu", poručio je iskusni Jović.