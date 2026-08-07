Navijači Sarajeva ne idu u Mostar, imaju i žestoku poruku za čelnike kluba

Ekipa s "Koševa", koja je "prinudno" preseljena u Mostar, neće imati podršku najvatrenijih pristalica u duelu sa Radnikom iz Bijeljine (subota, 21 čas).

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ovakva odluka naišla je na razočaranje među najvatrenijim pristalicama sarajevskog kluba, a "Horde zla" oglasile su se saopštenjem, u kojem se ističe da neće prisustvovati pomenutom meču, koji je na programu u subotu od 21 čas.

"Ovim putem želimo obavijestiti javnost da UNFKS - Horde zla neće prisustvovati 'domaćoj' utakmici protiv ekipe Radnika iz Bijeljine čije je odigravanje planirano u subotu na stadionu Vrapčići. Rukovodstvo Kluba kao i cijela bh. javnost bilo je upoznato sa datumima na koje će se koncerti održati kao i sa rasporedom utakmica u domaćem prvenstvu. Malo ko je mogao očekivati da će teren Koševa biti spreman za navedenu utakmicu, a uprava Kluba je sasvim nespremno ušla u sezonu. Smatramo da su rukovodeći ljudi napravili ogromnu grešku i da nisu na vrijeme povukli ozbiljne poteze kako bi se utakmica prolongirala i odigrala na neki drugi datum na stadionu Koševo kada teren bude spreman za igru. Svjedoci smo da su odgađanje utakmica, promjene datuma odigravanja ili zamjene domaćinstava sasvim normalna praksa u svijetu fudbala, ali za ljude unutar Kluba to su apstraktni pojmovi. O promašenim prilikama za konačno rješavanje situacije oko upravljanja stadionom je suvišno trošiti riječi. Ne želimo umanjiti ni odgovornost Opštine Centar i njihova lažna obećanja u vezi sa terenom i samom rekonstrukcijom stadiona. Dokazi naše odanosti bordo boji su gostovanja po cijeloj BiH i Evropi, ali ovakav odnos uposlenika prema našem Klubu i našim navijačima nećemo tolerisati. Dovoljan dokaz njihove neozbiljnosti u ovoj situaciji jeste činjenica da se Klub nije oglasio na zvaničnoj stranici oko tačne lokacije odigravanja susreta iako je do utakmice ostalo manje od 48 sati. Pozivamo uposlenike FK Sarajevo da napokon ozbiljno pristupe vođenju Kluba, kako bi isti vratili tamo gdje i pripada, odnosno u sami vrh. Takođe želimo napomenuti da ove godine slavimo 80 godina postojanja FK Sarajevo i ništa drugo osim trofeja i uspjeha nas ne zanima", jasne su pristalice bordo kluba.